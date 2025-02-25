Fırat Aydınus, Slavko Vincic'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki performasını değerlendirdi! 'Yabancı hakem avantajını kullandı'

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Galatasaray, Süper Lig’in 25’inci haftasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Golsüz beraberlikle noktalanan dev derbiyi yabancı hakem Slavko Vincic yönetti. Slavko Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi. VAR’da Alen Borosak, AVAR’da Onur Özütoprak görev aldı.

Dev maç öncesi herkes Sloven hakemin performasını merak ediyordu. Gol sesi çıkmayan ve az pozisyonun yaşandığı mücadelede Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ile Galatasaray'ın penaltı beklediği anlar ön plana çıktı.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi olan Fırat Aydınus dev derbi sonrası kaleme aldığı köşe yazısında Slavko Vincic ve ekibinin performasını değerlendirdi. İşte Aydınus'un o yazısı;

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Fırat Aydınus: Slavko Vincic, yabancı hakem olmanın psikolojik üstünlüğüne sahipti!

Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oldu. Dün futbolcular Sloven hakem karşı temkinliydi.

Tam 55 yıl sonra Türk futbolunu yabancı hakemlere mahkum eden bu MHK ile daha nerelere savrulacağız, çok merak ediyorum. Dünkü maçtala birlikte ezeli rekabetteki 402 müsabakanın 18’i yabancı hakemler tarafından yönetilmiş oldu. Sloven Slavko Vincic 2000 yılında başladığı hakemlikte 10 yıl sonrasında FİFA kokartını taktı. Kendi deyimiyle boks hakemi ve bilgi teknoloji uzmanı. Yunanistan’daki Olympiakos-Panathinakos derbisini de yönetti ve Olympiakos aleyhina tartışmalı bir penaltı ve kırmızı kart verdi. Dünkü maçın ilk yarısında da 8’i Fenerbahçe, 9’u Galatasaray aleyhine olmak üzere 17 faul çaldı. 90 dakika sonunda faul sayısı 35’e ulaştı.

Normalde oynatmayı tercih eden ve basit müdahalelerde oralı olmayan dediğimiz Vincic dün ne hikmetse her müdahalede düdüğüne başvurdu. Ama bazı net faulleri de çalmadı. Bazı oynatması gerekenlerde de oyunu kesti. Belki de havayı koklayıp, oyunun kontrolünü bu şekilde eline alması gerektiğine inandı ve toplamında 35 faul çaldı. Kendi ortalamasının çok üstünde olsa da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için standart ortalama faul sayısıydı.

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GOLÜN iPTALi DOĞRU

14. dakikada Oğuz’un attığı golden önce Symansky’nin Muslera’ya yaptığı müdahale fauldü, golün iptali doğruydu.

TEMAS PENALTI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ

32. dakikada Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonda Skriniar’ın temasına penaltı kararı için yeterli değil dedi, bu kararına ben de katılıyorum. Ayrıca Osimhen’inde Skriniar’ın yüzüne aynı anda bir müdahalesi var.

LEMİNA'NIN KOLUNA TEMAS EDEN TOPTA DEVAM KARARI DOĞRU

66. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası içerisinde Sanchez kafasıyla bilerek oynuyor. Top yakın mesafeden Lemina’nın koluna temas ediyor; burada Sanchez topla bilerek ve uzaklaştırma niyetiyle oynadı. Devam kararı doğru.

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Vincic derbide yabancı hakem olma psikolojisinin avantajını sahipti ve bunu kullandı. Son 10 dakikaya kadar da oyuncular ona ayak uydurdu. Derbide oyuncular iyi niyetli olunca hakemin de yönetimi iyi oluyor Futbolcular Vincic’e karşı temkinliydi. Bu da onun avantajlı olmasını sağladı.