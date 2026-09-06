Fırat Aydınus: Skriniar da Vlahovic de kırmızı kart görmeliydi

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FIRAT AYDINUS YAZDI: BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALDI

Dev derbi sonrası Hürriyet spor yazarlarından eski hakem Fırat Aydınus, hem derbiyi hem de hakem kararlarını yorumladı:

Sezonun ilk derbisinde 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken ilk devre kısmen de olsa tempolu bir oyun vardı. İlk 25 dakikada iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, karşılıklı pozisyonlar üretildi. 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın golüyle öne geçti. Taç atışından gelen topun golle sonuçlanması, Beşiktaş savunmasına, özellikle de Agbadou’ya yazar.

lk yarıda hem hücumda hem de savunmada yaptığı kritik müdahalelerle Milan Skriniar, Fenerbahçe adına ön plana çıkan isim oldu. Orta sahaların çarpışması beklenen derbide ise ilk 45 dakika tam tersine gelişti. Her iki takımın orta sahası da oyunu kontrol etmekte zorlandı; adeta orta sahalar yok gibiydi.

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Fenerbahçe’nin golünden sonra Beşiktaş daha fazla boş alan buldu ve rakibine oranla daha fazla pozisyon üretmeye başladı. Bu baskının sonucunda Trossard’ın akıl dolu pasında Rıdvan, çaprazdan yaptığı tek vuruşla skoru eşitledi.

EDERSON FARKI ÖNLEDi

İkinci yarıda, özellikle 55-60. dakikalardan sonra Beşiktaş oyun ve pozisyon üstünlüğünü tamamen eline aldı. Fenerbahçe orta sahasının fiziksel olarak düşmesiyle Beşiktaş’ın fiziksel gücü ön plana çıktı ve siyah-beyazlılar arka arkaya pozisyonlar üretmeye başladı.

Bu bölümde Ederson yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe’yi oyunda tuttu. Ancak Orkun’un “al da at” dercesine Vlahovic’in önüne bıraktığı topta Sırp golcü hata yapmadı ve Beşiktaş’ı öne geçirdi.

kinci 45 dakikada istediğini sahaya yansıtan Beşiktaş, üstünlüğünü skora da taşıyarak üç puanı almasını bildi. Fenerbahçe’nin farkın daha fazla açılmasını engelleyen isim ise yaptığı kritik kurtarışlarla kaleci Ederson oldu.

SKRİNAR DA VLAHOVİÇ DE KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

5. dakikada Emmanuel Agbadou ile Oğuz Aydın arasındaki pozisyonda Beşiktaşlı oyuncunun koluna temas eden topta, temas noktası önemli. Görüntüye göre devam.









50. dakikada Vlahoviç’in attığı golde, Sırp futbolcu Kante’yi formasından çekip müdahalede bulunuyor. Burada Halil Umut Meler’in düdük zamanlaması yanlış

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52. dakikada Vlahoviç ile Skriniar arasında yaşanan pozisyonda Skriniar yaptığı eylemden, Vlahoviç de yaptığı el hareketinden dolayı kırmızı kart görmeliydi.

74. dakikada Salih Özcan’ın Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale faul. Pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşun açıları eylemin dışarıda olduğunu gösteriyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)