Fırat Aydınus, Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı: Kendisi de bilmiyor

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Erkan Özdamar, FIFA hakemi olduğu açıklandıktan sonraki ilk maçı Adana Demirspor-Karagümrük karşılaşması iyi geçmiş olacak ki, yapay zeka algoritmik verilere göre kendisini bu sezon 6. maçı olan Sivas-Galatasaray mücadelesine atadı. Dünya Kupası arasında, 3-4 maçta kalan hakemleri Süper Lig kadrosundan çıkaran MHK aradan önce 4 Süper Lig karşılaşması yöneten Erkan Özdamar’ı ise FIFA hakemi yaptı. Dünkü maçta Özdamar kötü bir hakemlik yaptı. Verdiği vermediği fauller, yanlış korner, aut kararları ve futbolcularla iletişimindeki vücut dili inanılmaz eksiydi. Hele hele verdiği kartlar... Bir de vermedikleri var ki, tarifi yok.

Vücut dilini dikkatlice yeniden izleyin

Zaten Sivasspor’un iptal edilen golünden sonra ne ruh ne de mental olarak sahada yoktu. Bence iptal ettiği golün sebebini kendisi dahi bilmiyordur hâlâ. İki kere VAR monitörüne gitti. Dönüp kararı verene kadar vücut dilini dikkatlice izleyin.. Neyi niye yapacağını ve nasıl karar vereceğini bilmeyen ürkek, özgüvensiz yapıda hareket ve tavırlar. O anda aklına acaba Atilla Karaoğlan mı geldi? FIFA hakemi de olsa ders çıkarılacak bir maçtı Erkan Özdamar için. FIFA hakemi olduğunda, “Ben oldum” dersen, bu sonun başlangıcının devreye girdiği andır. Örnekler mevcut. Bir yıl ve daha az süren FIFA hakemlikleri gibi.. Ha bu arada Erkan Özdamar’dan daha kötü performansa sahip biri daha vardı. Ama o sahada yoktu. Çünkü VAR masasındaydı (Özgüç Türkalp).

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İŞTE MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI

· 33.20 Sivas ceza sahasında mornerden gelen topta Nelsson’a yapılan harekete, “Pozisyon temiz” diyemeyiz.

· 41.53 Mertens-Yatabare pozisyonu kırmızı kartlık bir müdahale değil.

· 42 Boey sarı kart gördüğü pozisyonda topun ayakla oynandığı bölgeye Sivassporlu futbolcu kafasını kafasını sokuyor. Faul bile tartışılır. Boey esas 1 dakika öncesinde Erdoğan’ı çektiği pozisyonda sarı kart görmeliydi.

OLIVEIRA VE HAKAN DA SARI KART GÖRMELİYDİ

· 43 Orta alandaki Oliveira-Yatabare mücadelesinde G.Saraylı oyuncunun ayakla yaptığı müdahale minimum sarı kart gerektiriyordu.

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· 45+3 Sivas ceza alanı çizgisi üzerinde Mertens topa vurduktan sonra aksiyonun devamında rakibinin ayağına kendi temas ediyor; penaltı yok.

· 50 Sivas’ın iptal edilen golü... Ne ofsayt ne de verilecek bir faul var. Gol neden iptal edildi? Geçerli sayılmalıydı. Bence sebebini, iptal eden hakem de bilmiyor. Ama ettirmek için çağıran Esas VAR hakemi Özgüç Türkalp’e sormalı sebebini TFF ve MHK.

· 84 Mertens penaltı bekliyor ama penaltı yok

· İkinci yarıda gelen iki golde de ofsayt yok

· 97.22 Kulübe önünde Yatabare’nin hareketi ve son dakikada Muslera’ya Hakan tarafından yapılan hareketler net sarı kart.

KARŞILAŞMA 116.33 DAKİKA SÜRDÜ, TOP 43.29 DAKİKA OYUNDA KALDI

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· Sivas-Galatasaray maçının ilk yarısın 6 dakika uzatma verildi; 53.33’te bitti.

· İkinci yarı 13 dakika uzatma verildi; 107.54’te bitti.

· 53.33+63 dakika= 116.33 dakika maç oynandı.

· 49.29 dakika top oyunda kaldı.

· İlk yarıdaki 6 dakika uzatmada oyun 3.30 dakika, ikinci yarıdaki 13 dakika içinde 10 dakika 33 saniye durmuş oyun.