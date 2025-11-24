Fırat Aydınus, Rizespor-Fenerbahçe maçının hakem yönetimini mercek altına aldı: 'Rize'nin ilk golü temiz ama 2. golden önce hata yaptı!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında maçın hakemi Çağdaş Altay'ın kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Kocaelispor-Galatasaray maçındaki başarısı paralelinde Rize-Fenerbahçe’ye atanan Çağdaş Altay, iyi performans gösteremedi. Unutulmasın ki her maç birbirinden bağımsızdır. Altay, hem teknik hem disiplin cezalarında (sarı kart) bol hatalı bir maç yönetti.





6. dakikada Rize’nin ilk golünden önce Buljubasic, Fred‘in önüne doğru kolunu uzatıyor fakat bu kol yüze gelmiyor. Alt kısma bir temas oluşuyor, bu temasa hakem o an sahada faul çalsa “Öyle gördü” denir. Bu temas neticesinde Fred kendini çok rahat bırakıyor ve ben devam kararını doğru buluyorum.

KIRMIZI KART DOĞRU

· 15. dakikada Rize’nin ikinci golünden önce Çağdaş Altay’ın el ile oynama diye verdiği serbest vuruş tamamen hatalı. Fred’in kolu vücudunun önünde. Dirseğini açıyor desen bile pozisyonda top omuz ve sırt bölgesinden sekiyor. Çağdaş Altay bu hatalı kararı hareketli olduğu ve topu seyrettiği için verdi. El ile oynamalarda sadece bunda değil, maç boyunca hatalı kararları vardı.

63. dakikada Laçi’ye gösterdiği 2. sarı kart umut vadeden atağın oluşabilme olasılığını engellemesinden dolayı doğru. Burada faulün yeri kadar o an oyuncuların konumu ve sayısı da önem teşkil eder.





