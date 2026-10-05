Fırat Aydınus, MHK başkanlığı için şartını açıkladı: 'Önce taşın altı temizlenmeli!'

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Türkiye'nin en kariyerli hakemleri arasında bulunan ve adı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için geçen Fırat Aydınus mevcut TFF yönetiminden gelecek olası bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.

Aydınus Desidero Sports youTube kanalında “Bu federasyon gelecek, bana teklifte bulunacak. Pardon! Bu noktaya dahi gelemez! Velev ki o cesareti buldular, ben bu federasyona evet dersem kendi kişiliğime ihanet etmiş olurum” derken, MHK Başkanlığı için şartını da şu sözlerle ifade etti:

“MHK, atamayla gelir. Oluşturacağım kurula kulüpler müdahil olacak mı? Kuliste başka, sahnede başka konuşmasınlar. Kulüpler Birliği olarak biz şunu istiyoruz deyin. 4-5 kulüp MHK’yi belirleyip sonra başka konuşmasın. Ben kurumumu kendim oluşturmak isterim. Bu düzen aynı, anahtarı versen ne olacak? Ben taşın altına elimi sokarım ama sen önce o taşın altındaki çıyanı, akrebi, böceği temizle!”