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Fırat Aydınus, Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi: 'Maçı kartsız bitireceğim sevdasıyla 4-5 sarıyı atladı!'

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Mehmet Türkmen
Fırat Aydınus, Mehmet Türkmenin kararlarını değerlendirdi: Maçı kartsız bitireceğim sevdasıyla 4-5 sarıyı atladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

Fırat Aydınus, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi.

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Türkmen, kart hataları ve faul değerlendirmelerinde her zamanki gibi zafiyet yaşadı. Net 4-5 sarı kartı, ‘maçı kartsız bitireceğim’ sevdasıyla atladı.

Hakem Mehmet Türkmen dün ligde 16. maçına çıktı. Bu 16 karşılaşmanın 12’si 4 büyüklerin evlerinde oynadığı maçlardı! Kart hataları ve faul değerlendirmelerinde her zamanki gibi zafiyet yaşadı. Net 4-5 sarı kartı, ‘maçı kartsız bitireceğim’ sevdasıyla atladı.

6. dakikada Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda top Antalyasporlu Thalisson’un pazu kısmına yani armpit dediğimiz yere geliyor; dolayısıyla devam kararı doğru.

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9. dakikada Mert Müldür, attığı golde faul yapmadı. Antalyasporlu rakip futbolcu yükselmiyor, Mert’in de basıp yükselmesi söz konusu değil.

30. dakikada üçüncü gol öncesi Çağlar’ın Soner’e bir müdahalesi var. Süratle giden bir oyuncuya arkadan yapılacak en ufak bir temas onu bozar. Çağlar’ın sağ ayağının teması hafif de olsa Soner’i bozdu. Mehmet Türkmen bunu yorumlayamadı ve takdir hakkını devamdan yana kullandı.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Mehmet Türkmen

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