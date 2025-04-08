Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı doğru ancak...'

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Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmeleri;

42. dakikada Tayyip Talha’nın ihraç edildiği pozisyonda, ciddi faullü oyundan dolayı VAR’ın müdahalesi ve kırmızı kart doğru.

45+3’te Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda, mesafe kısa, Opoku’nun kolu doğal konumda ve kaçırıyor. Penaltı değil.

89. dakikada verilen penaltıda Brekalo’nun elini Salih’in yüzüne kural dışı kullanımı mevcut. Penaltı doğru.

Hakem Kadir Sağlam, Yasin’e 3 tane net sarı kart göstermedi. Ayrıca Opoku ve Ben Ouanes’in de ikinci sartlarını görmeleri gerekirdi.