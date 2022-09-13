Fırat Aydınus: "Halil Umut Meler maçı başarıyla yönetti"

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Son maçını 11 Haziran’da Avrupa’da yöneten tecrübeli hakem ufak tefek hatalar dışında gayet iyiydi. 12. dakikada Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda top ilk etapta Başakşehirli oyuncunun destek eline geliyor. Devamında da bacağına çarpıp bu kez diğer destek eline geliyor. Her iki durumda da devam kararı doğru.

Halil Umut Meler, son maçını 11 Haziran’da Avrupa’da yönetmişti. Ardından sakatlık süreci derken hafta içinde atletik testi başarıyla koştu. Yapay zeka hangi algoritma verilerine dayanarak bu zorlu maça Meler’i atadı bilinmez ama resmen hakemi riske soktu. Halil Umut Meler, kalite ve tecrübesi ile elbette ki bu maçı yönetecek kapasitede. Ancak kaç aydır düdük çalmayan ve sakatlıktan yeni çıkan bir hakem için böyle bir maç muammaydı ki maçın genelinde rölantide koştu. İki yay arasında gitti geldi. Kontralarda istediği gibi süratlenemedi. Çünkü bu tip durumlarda kafa tedirgin olur. Sakatlıktan dolayı kaygı yüksektir. Ayrıca kasıktaki yırtık sakatlıkları tedavi süreci ve sonrası itibarıyla önemlidir.

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Penaltı yok, hakemin kararı doğru

12. dakikada Beşiktaş’ın penaltı beklentisinde top ilk etapta savunma oyuncusunun destek eline geliyor. Devamında da bacağına çarpıp bu kez diğer destek eline geliyor. Her iki durumda da devam kararı doğru. Bu pozisyon esnasında Weghorst elini kaldırıp hakeme yönelmek yerine topu takip etse acaba ne olurdu sorusunu düşünmesi gerekir.

Ömer Ali sarı kart görmeliydi

Ömer Ali Şahiner, N’Koudou’ya yaptığı devamlı ihlallerin sonucunda sarı kart görmeliydi. Emre Belözoğlu durumu hakemden daha önce çözdü ve yerine Caiçara’yı aldı. Ve N’Koudou’ya ilk faulünde Ömer Ali yerine Caiçara sarı kartı görmüş oldu.

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İsmael itirazında haklıydı ama...

Maç boyunca göstermesi gereken sarı kartı es geçse de verilenler de bir o kadar doğru ve yerindeydi. Cenk’e verilmeyen ve hemen ardından devam eden pozisyonda Deniz Türüç’e çalınan faulde Valerien İsmael haklı olsa da iki sarı kartı üst üste görüp atıldığı süreçte sportmenlik dışı hareketler sergiledi.

Belözoğlu’na çıkan sarı kart doğru

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Emre Belözoğlu’na gösterilen sarı kart da doğruydu. Son dakikalardaki karmaşada eksik sarı kartlar oldu Oyuncu değişikliği sırasında yaşanan anlaşmazlık ve özellikle kulübelere gösterilen disiplin cezalarından 4. hakem Kadir Sağlam ne kadar payı olup olmadığına dair ders çıkarmalı. 4. hakemin rolü ve “Ben buradayım” demesi bu tür maçlarda ve bu profildeki hocaların olduğu yerlerde önemli.

Başakşehir bir ara sahada 12 kişiydi

Hele oyuncu değişikliğinde amatör hakemin yapmayacağı hatası düşünüldüğünde bu kadar dikkatsiz olmamalı. Oyuncu değişikliği esnasında bir ara Başakşehir sahada 12 kişi idi. Zor bir süreç sakatlık sürecinden sonra böyle zor bir maçla sezona başlayan Halil Umut Meler, ufak tefek hatalar dışında genel itibarıyla iyi maç yönetti.