Fırat Aydınus, hakem Cihan Aydın'ın derbideki performansını değerlendirdi: 'Vincic'e öyle Cihan Aydın'a böyle!'

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Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmasındaki müsabaka hakemi Cihan Aydın'ın performansını değerlendirdi.

İlk yarı itibari ile oyuna giremeyen, pas yapamayan, üretkenliği sıfır olan bir Fenerbahçe izledik. Diğer taraftan, sahaya iyi yayılan, organize olan ve çok rahat bir 45 dakika oynayan Galatasaray vardı. Atılan uzun toplar ve Barış-Osimhen ikilisinin Fenerbahçe’de Çağlar-Skriniar ikilisini çok zor durumlara düşürdüğünü gördük. Galatasaray attığı iki golün yanında çok sayıda fırsattan yararlanamazken, kornerde 7’ye 1 ve şutlarda 11’e 6 üstündü. Fenerbahçe nin böyle bir oyunla ilk yarının son anlarında bulduğu golle devreye 2-1 yenilgiyle girmiş olması tek olumlu tarafıydı.

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iKiNCi YARI DAHA DENGELiYDi

2. yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve özellikle Saint-Maximin’in oyuna girmesi ile F.Bahçe’de hareketlenme yaşandı. Hem G.Saray’ın hem de F.Bahçe’nin karşılıklı ataklarının olduğu iki taraflı bir oyun gördük. F.Bahçe de G.Saray da gol pozisyonlarına girip yararlanamadı.

Maçın son 10 dakikasında saha içerisinde Osimhen ve Mert Müldür’le başlayan, sonra saha dışına taşan, tansiyonun yükseldiği, arbedenin, olayların, kavgaların yaşandığı ve kırmızı kartların gösterildiği, maçtan önce yaşanan saha dışı polemiklerin saha içindeki yansımalarına şahit olduk. Yaklaşık 15 dakika uzatmanın verildiği derbide G.Saray, ilk yarıda attığı gollerle galip gelerek yarı finale çıktı. Bu maç ve maçın sonunda yaşananların hafta boyu yansımalarının olacağı aşikar.

CiHAN AYDIN KÖTÜ DEĞiLDi

Hakem Cihan Aydın’ın ilk derbisiydi. Evet teknik ve disiplin hataları yaptı. Verdiği vermediği faul veya sarı kart değerlendirmelerinde hatalar vardı. Ama bu tür baskıda, böyle stresli bir derbide kötü bir yönetim sergilemedi. Ayrıca şöyle bir detay var ki bunu dile getirmek istiyorum aslında.. Ligdeki derbiyi Sloven Slavko Vincic, dünkü maçı da Cihan Aydın yönetti. İkisinin arasındaki en önemli fark; taraftar, futbolcu ve teknik adamların Vincic’e ve Aydın’a farklı tavır sergilemesiydi. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

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82’DEKi DEVAM KARARI DA DOĞRU

· 15. dakikada Kaan’ın pozisyonunda, bilerek oynayıp akabinde top eline geldiği için devam kararı doğru.

· 24. dakikada Filip Kostic’in kolu doğal konumda değil ve açık kol blok oluyor. Penaltı kararı doğru.

· 45+1’deki Fenerbahçe golünde tam hizada olmayan kamera açıları farklı fikir verse de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ‘ofsayt değil’ dedi.

· 82’de Abdülkerim-Mert Müldür pozisyonunda Abdülkerim topla oynuyor, devam kararı doğru. Penaltı yok.

· Uzatmalarda Roland Sallai-Milan Skriniar arasında yaşanan pozisyonda devam kararı doğru.

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