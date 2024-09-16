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Fırat Aydınus: Hakem 2 penaltıyı ve 1 kırmızı kartı atladı

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kasımpaşa
Fırat Aydınus: Hakem 2 penaltıyı ve 1 kırmızı kartı atladı
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 07:00

Hürriyet Yazarı Fırat Aydınus, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe'nin hakem kararlarını değerlendirdi.

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Hürriyet Yazarı Fırat Aydınus, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

DK.10: Becao’nun ortasında Brekalo vücudunu genişletip kolu ile topu kesiyor. VAR karışmalı ve penaltı verilmeliydi. 

DK.35: Okopu, Maximin’in ayağına basıyor. Hareket penaltı. 

DK.45: Osterwolde, Fall’u sırtından itiyor. Penaltı verilmeliydi.

DK.69: Oosterwolde’nin Fall’un ayağına basması 2. sarıyı gerektirirdi. Meler faul dahi vermedi. Çünkü geçen seneden beri spesifik pozisyonlarda kendi başına karar verme mekanizmasını işletemiyor. Her pozisyonu VAR’a bırakıyor.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kasımpaşa

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