Fırat Aydınus, Giresunspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyonları değerlendirdi! Penaltı kararı ve Oğulcan'ın golü...

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Maçın 6. dakikasında Beşiktaş cezası içindeki elle oynama pozisyonunda devam kararı doğru. 10. dakikada gerçekleşen pozisyonda Josef de Souza’ya net bir sarı kart gerekirdi.

POZiSYONDA ADETA YOK YOK

15’te orta yapıldığında önce Talha’ya yapılan dikkatsiz bir hareket var. Akabinde Talha’dan Weghorst’a gelen pozisyonda ofsayt tartışması var. Ardından Weghorst’a arkadan yapılan faulde yine bir penaltı tartışması var. Aynı esnada Weghorst’un elle oynayıp oynamadığına dair bir başka tartışma var. Topun Emrecan’a gelmesi ve vurduktan sonra kaleci Onurcan’ın kurtarışıyla tekrar Talha’nın vuruşu mevcut.

5-6 AKSiYON VAR

İçinde 5-6 aksiyon barındıran son yılların en ilginç pozisyonunu bu kadar zamanda tespit etmek büyük başarı. Pozisyon, içinde ofsayt veya elle oynama gibi değerlendirilecek alt pozisyonlar barındırdığından VAR hakemi ihlal sırasına göre değerlendirmesini yapıp, faul olan ilk pozisyondan itibaren izlemesi için hakemi çağırdı, doğru bir uygulama yaptı.

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GOLDEN ÖNCE FAUL TARTIŞILIR

27’de serbest vuruşta barajdan dönen topta elle oynama yok. Rosier’in sarı kartı doğru Beşiktaş’ın golünde kornere gitmeden önceki serbest vuruşta faul olup olmadığı tartışılır. 40’da Talha’ya net bir sarı kart gerekir. 90’da ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararı da doğru.