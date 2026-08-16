Fırat Aydınus, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını inceledi: 'Fenerbahçe'nin iki penaltısı verilmedi! Yabancı VAR, herhalde dizi izliyordu'

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Süper Lig'in 1. haftasında dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada 13. dakikada Talisca'nın attığı golle 1-0 geçen Fenerbahçe, 37. dakikada Franco Tongya ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 2026-2027 sezonuna yenilgiyle başlamış oldu.

İSMAİL KARTAL'IN SERİLERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımla namağlup serileri sona erdi.

İsmail Kartal, teknik direktör olarak 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında bu karşılaşmaya kadar 33 maçtır kaybetmiyordu.

Fenerbahçe'nin başında dış sahadaki son yenilgisini 15 Mart 2015'te Gençlerbirliği'ne karşı yaşayan İsmail Kartal'ın serisi, yine bir Gençlerbirliği maçıyla son bulmuş oldu.

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Ankara deplasmanına kadar Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı son 27 maçı da kaybetmeyen Kartal'ın bu serisi de başkentte son buldu.

10 YIL SONRA AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.

2016-2017 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe karşısında Ankara'daki galibiyet hasreti 11 yıl sonra bitti.

Bu maç öncesinde rakibi karşısında sahasında son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık hasreti de dindirdi.

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FIRAT AYDINUS TARTIŞMALI POZİSYONLARI İNCELEDİ

Hürriyet yazarı ve Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, dün akşamki maçta hakem Oğuz Aksu'nun verdiği tartışmalı kararları tek tek inceledi.

İşte Aydınus'un değerlendirmeleri;

MHK BAŞKANI'NIN SÖYLEMİ TUTARLI KALMIYOR

Gençlerbirliği'nin 37. dakikada attığı ilk golden önce Guendouzi-Ensar mücadelesinde devam kararı doğru; faul yok. Lakin standart açısından, Konyaspor-Rizespor maçında verilen penaltı ile karşılaştırınca, MHK Başkanı’nın “Basit faullere düdük çalınmayacak” söylemi çok da tutarlı kalmıyor. Mesele tek tek kararlar değil, aynı kriterin tüm maçlarda uygulanabilmesi.

KOITA'NIN MERT'E MÜDAHALESİ PENALTI OLMALIYDI

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49. dakikada Mert Müldür’ün Gençlerbirliği ceza alanında yaptığı kafa vuruşu sırasında Seko Koita’nın kontrolsüz olarak yaptığı müdahale penaltı olmalıydı.

GOUTAS'IN ELİ DOĞAL KONUMDA DEĞİLDİ, PENALTI VERİLMELİYDİ

71. dakikada Talisca’nın şutunda kaleye doğru giden topta Goutas’ın eli doğal konumda değildi, dolayısıyla bu çarpmaya penaltı verilmeliydi.

YABANCI VAR HAKEMİ, HERHALDE VAR ODASINDA DİZİ İZLİYORDU!

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında hatalı penaltı veren Gürcan Hasova’dan sonra dün de Oğuzhan Aksu ile beraber hakemler uçuşa geçti!

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Bu arada gelişime katkıda bulunacak yabancı VAR hakemi Andrew Donaldson Dallas herhalde VAR odasında ‘DİZİ’ izliyordu.