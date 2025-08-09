Haberin Devamı

Son şampiyon Galatasaray, dün akşam Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Gaziantep Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 16. dakikada Eren Elmalı'nın ayağından gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Pozisyonlar üreten Galatasaray, 45+12. dakikada Barış Alper'in yine penaltıdan bulduğu golle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen Galatasaray, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek üstlendi. VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da Candaş Elbil görev yaptı.

ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONLAR

Dün akşam Galatasaray'ın attığı iki penaltı golünün yanı sıra Gaziantep FK'nin penaltı beklediği pozisyonlar ve Kaleci Burak’ın VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kart çok tartışıldı.

FIRAT AYDINUS: "HAKEMLİK ÖYLE BİR HALE GELDİ Kİ; GENCİ, TECRÜBELİSİ FARK ETMİYOR, HEPSİ VAR’IN ESİRİ OLMUŞ!"

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus da Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki en çok tartışılan pozisyonları bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte Aydınus'un o değerlendirmeleri...

'Son 2-3 sezonda hakemlikte yaşanan en önemli sorunlardan biri, VAR’a aşırı bağımlılık ve saha içi hazır olmama hali. Hakemlik öyle bir hale geldi ki; genci, tecrübelisi fark etmiyor, hepsi VAR’ın esiri olmuş. Sahada karar veren değil, kulaklıktan gelen komutla düdük çalan hakemler izliyoruz. Geçen sezonun başarılı hakemlerinden Ali Şansalan’ın bu maçtaki görüntüsü de, bu durumu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Öncelikle fiziksel görüntüsü bu maça hazır olmadığını gösterdi. İlk yarıda kendince fazla sarı kart gösterdiğini düşünüp ikinci devrede net kartları es geçti. Şimdi gelelim tartışmalı pozisyonlara...'

TORREIRA’NIN HAREKETİ PENALTI DEĞİL

1. dakikada Gaziantep’in penaltı beklediği pozisyonda Torreira kayarak geliyor, ilk müdahalesi topa. Kırık olan dizi rakibine gelseydi, kontrolsüz hareketten penaltı olurdu fakat Gaziantepli Lungoyi, istemdışı Torreira’nın bacağına basıyor. Devam kararı doğru.

İLK PENALTIDA VAR’IN HAKEMİ ÇAĞIRMASI DOĞRUYDU

10. dakikadaki pozisyonda önce Sallai, Rodrigues’in formasını çekiyor; sonra Rodrigues, Sallai’nin.. Buradaki kritik detay şudur: Sallai rakibini çekerken top oyunda değil, Rodrigues rakibini çekerken top oyunda. Bu yüzden VAR o sekansı gösterip hakemi monitöre çağırdı. Ancak asıl sorun, Şansalan’ın durduğu yer. Korner atılan köşeye bakınca pozisyonun tam tersi tarafında kalması tam bir hata. Yayın diğer tarafında dursaydı, ilk çekmeyi görüp top oyuna girmeden önce uyarısını yapardı. Hatta penaltıyı kendi verebilir, oyunun 3.5 dakika durmasını engelleyebilirdi. Ama yanlış yerde durup yanlış pozisyon aldığı için bu kadar beklenmeye ve VAR’ın devreye girmesine sebebiyet veren kendisidir.

ARDA KIZILDAĞ KENDİNİ ÇOK RAHAT YERE BIRAKTI

45+1. dakikada yine Gaziantep’in beklediği pozisyonda Arda Kızıldağ’ın sağ eli Eren Elmalı’nın ensesinde, Eren’in de sol eli Arda’nın formasında. Arda kendisini çok rahat yere bırakıyor. Devam kararı doğru.

ALİ ŞANSALAN POZİSYONA O KADAR UZAKTI Kİ!

İlk yarının uzatmalarında Galatasaray'a verdiği penaltıda da Gaziantepli futbolcu, Barış Alper’in rakibinin ayağına basıyor.

Kaleci Burak’ın ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR müdahalesi doğru. Ama pozisyona o kadar uzak ki Ali Şansalan, neredeyse orta sahada. Tabii, “Nasıl olsa VAR var!

