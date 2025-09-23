Fırat Aydınus, Galatasaray-Konyaspor maçındaki hakem kararlarını inceledi: 'Adeta özel bir çaba sarf etti!' İnanılır gibi değil'

Haberin Devamı

Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira'nın attığı gollerle 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü ise 80. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Galatasaray 18 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

FIRAT AYDINUS TARTIŞMALI POZİSYONLARI İNCELEDİ

Hürriyet yazarı ve Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, dün akşamki maçta hakem Yasin Kol'un verdiği tartışmalı kararları tek tek inceledi. İşte Aydınus'un değerlendirmeleri;

ADETA "BU MAÇTA KART GÖSTERMEYECEĞİM" DİYE ÖZEL BİR ÇABA SARF ETTİ!

Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Yasin Kol oyun içerisinde çok net birkaç sarı kartı es geçti. Adeta “Bu maçta kart göstermeyeceğim” diye özel bir çaba sarf etti.

Bazılarını görmezden gelmesini anlayabilirim ama Roland Sallai’nin bu maçı kart görmeden tamamlamasını aklım almıyor. Bu kadar üst üste faul yapıp, kendi başına sarı kartlık ihlalleri defalarca tekrarlayıp hiç kart görmemesi inanılır gibi değil!

TORREIRA’YA ÇIKAN SARI KART DOĞRU

3. dakikada Torreira’ya gösterilen sarı kart doğru. Çünkü Torreira’nın topuğu yerdeyken rakibi Muleka’nın ayağının üstüne basıyor. Ayağı zeminden kalkık, bilek veya üzerine yapılan bir eylem değil.

TORREIRA'NIN KOLUNA ÇARPAN TOP PENALTI DEĞİL, KARAR DOĞRU

53. dakikada Torreira’nın koluna çarpan top penaltı değil. Topun çıkıp çıkmadığından bağımsız olarak kol doğal konumda. Burada ‘sekmesi–sekmemesi’ değil, kolun konumu esas. Eğer omuz hizasında ya da açık bir kola çarpsaydı farklı karar çıkabilirdi ama bu pozisyonda devam kararı doğru.

SALLAI-TUNAHAN MÜCADELESİNDE 'DEVAM' KARARI DOĞRU

84. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde Roland Sallai ile Tunahan Taşçı arasındaki mücadelede hakemin oyunu devam ettirmesini destekliyorum.

YARDIMCI HAKEMLİĞİ BIRAKSIN HEMEN DÜDÜK HAKEMLİĞİNE BAŞLASIN!

Bir dipnot: Konumuz Torreira’ya gösterilen sarı kartın zamanı ve şekli... Uyarısı için yardımcısı Abdullah Bora Özkara’ya teşekkür eden Yasin Kol bu pozisyonu değerlendirmiyorsa veya pozisyonu görüp artık klişe haline gelmiş ‘çözemeyip VAR’a bırakma güdüsü ‘içerisinde hareket ediyorsa ne diyelim!.. Yardımcı hakem son adam hizasında odaklanmış bakarken, o mesafeden, kendisine göre geride kalmış, üstelik Muleka’nın görüşünü sıfırladığı pozisyonda bu faulü ve özellikle sarı kartlık olduğunu görüyorsa önümüzdeki haftadan itibaren kesinlikle düdük hakemliğine başlasın. Gerçekten bu sarı kartın verilmesine kim yardımcı oldu merak ediyorum. Anlayan anladı!.

