Fırat Aydınus, Galatasaray-Göztepe maçından kararları değerlendirdi: 'Polonyalı 'VAR' Türkmen'i neden çağırdı? Kendi ülkesinde cezalı'

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Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Galatasaray'ın gollerini Davinson, Sara ve Osimhen atarken, konuk ekip Göztepe'de goller Miroshi ve Juan'nda geldi.

FIRAT AYDINUS: POLONYALI 'VAR' TÜRKMEN'İ NEDEN ÇAĞIRDI?

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Mehmet Türkmen ve Polonyalı VAR hakemi Pawel Malec'in verdiği kararlar tartışma yaratırken en çok konuşulan pozisyonları Hürriyet yazarı Fırat Aydınus köşe yazısında değerlendirdi. İşte Aydınus'un 'Polonyalı 'VAR' Türkmen'i neden çağırdı?' başlıklı o değerlendirmesi:

Penaltıda VAR Hakemi Malec, hangi kriterlere göre Mehmet Türkmen'i monitöre çağırdı?

Mehmet Türkmen daha hakemlikte emeklerken, kendisine FİFA kokartı takıldı ve Ferhat Gündoğdu tarafından adeta “Hadi, koş!” denildi. Oysa daha ayağa kalkıp yürümeyi öğrenememiş birisine koş derseniz, bir süre sonra ayakları birbirine dolanmaya başlar. Türkmen özellikle 12. Kural konusunda çok ama çok zayıf bir hakem görüntüsü veriyor. Gündoğdu, bazı hakemlere; genç, yabancı dil biliyor veya fiziği iyi diye maç yönettirerek, olmayacak duaya amin dedirtmeye çalışıyor.

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DAViNSON SANCHEZ’iN ELi DOĞAL KONUMDA

Göztepe'nin 87. dakikada penaltı beklediği pozisyonda Davinson Sanchez’in eli doğal konumda. Dolayısıyla burada penaltı verilmemesi doğru karar.

63. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltıda asıl sorulması gereken şu: VAR hakemi Pawel Malec, protokolde yer alan hangi kriterleri göz önüne alarak Mehmet Türkmen’i penaltı kararı için monitöre çağırdı? Bu temas, hakemi inceleme için monitöre çağıracak kadar yeterli miydi? Gönül ister ki; iletişim danışmanı, MHK Başkanı ve Anthony Taylor bu pozisyonu birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde yorumlasın. Bakalım birbirlerinden habersiz yapacakları değerlendirmelerin sonunda nasıl bir “ortak akıl” ortaya çıkacak!

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5 SANiYE MUAMMASI

İlk 45 dakikada Mehmet Türkmen’in verdiği bazı faul kararları gerçekten hakemliği adına ciddi soru işaretleri oluşturacak nitelikteydi. Öyle düdükler çaldı ki, zaman zaman ortaya çıkan görüntü komik denecek seviyedeydi. Bu arada sezon başından beri dikkatimi çeken başka bir konu daha var: Hakemlerimiz 5 saniyeyi kaç saniyede sayıyor? Bunun da mutlaka incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir adım daha ileri gideyim: Kale vuruşlarında olduğu gibi, ceza sahası içerisinden kullanılacak tüm vuruşlar için de 5 saniyelik bir süre sınırı getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyunun hızına ve topun oyunda kalma süresine doğrudan etki eden bir faktör bu.

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VAR HAKEMi MALEC KENDi ÜLKESiNDE CEZALI!

Bir diğer konu da VAR kadrosundaki hakemlerin eğitimi ve gelişimi amacıyla Türkiye’ye getirilen yabancı hakemler... Bu isimler arasında yer alan Polonyalı Pawel Malec’e belli ki en az iki maçlık bir görev planlaması yapılmış. Ancak Malec, kendi ülkesinde yakın dönemde ciddi VAR hataları nedeniyle görevden uzaklaştırılmış bir isim. O halde sorulması gereken çok net: Hangi somut kriterler üzerinden Pawel Malec, Türk VAR kadrosundaki hakemlerinden daha güvenilir bulundu? Ve daha önemlisi; MHK hangi kriterlere dayanarak bu hakemi eğitim ve gelişim için Türkiye’ye çağırdı?