Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol için yazdı: O kadar kötüydü ki skor bile kurtarmaz! Osimhen kırmızı kart görmeliydi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Süper Lig'de sezonun finalini Rams Park'ta yaptı. Galatasaray, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde geçirdi.

Hürriyet spor yazarlarından ve eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi.

Aydınus'un köşe yazısı şu şekilde oldu:

"OYUN VE OYUNCU FARKI İLE GALATASARAY ÇOK FARKLI!"

Fenerbahçe sadece maçın başlangıcında planladığı gibi oynadı.

İlk yarının büyük bölümü tek taraflı bir oyuna sahne oldu. Galatasaray, rakip ceza sahasında tam 24 kez topla buluşarak ciddi bir baskı kurarken, Fenerbahçe bu alanda yalnızca 2 kez varlık gösterebildi.

Maçın başlangıcında Fenerbahçe aslında planladığı gibi oynadı. Galatasaray’ın orta sahaya yakın kurduğu savunma çizgisinin arasına atılan uzun topta penaltı kazandılar. Ancak Anderson Talisca kötü bir vuruşla bu büyük fırsatı değerlendiremedi ve penaltıyı kaçırdı.

PENALTI MAÇIN KIRILMA ANI OLDU

Bu an ilk yarının kırılma noktası oldu. Penaltının ardından Galatasaray oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Topa daha fazla sahip olan ve oyunu sürekli rakip sahaya yıkan taraf oldular. Baskının sonucu olarak Victor Osimhen, dizi ile attığı golle Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakika; yüksek tansiyon, sık tartışmalar ve hakem kararlarının yoğun şekilde konuşulduğu bir atmosferde, ev sahibi Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci 45 dakikaya kaybedecek bir şeyi olmayan Fenerbahçe, ilk yarının başlangıcına benzer şekilde oyuna hızlı bir giriş yaptı. Ancak Galatasaray, iki takım arasındaki oyun ve oyuncu kalitesi farkını yeniden hissettirerek ikinci yarıda kontrolü ele aldı ve Barış Alper’in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu esnada yaşanan kırmızı kart sonrası Fenerbahçe’nin 10 kişi kalması, 2-0’dan sonra maçın tamamen koptu.

Bu dakikadan sonra kontrol tamamen Galatasaray daydı. Ardından Lucas Torreira’nın attığı üçüncü golle Galatasaray skoru netleştirerek üç puanı aldı.

Son üç haftaya girilirken oluşan yedi puanlık fark, belki matematiksel olarak değil ama haricindeki her şey ile Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda sona ulaştığını söylemek mümkün.

YASİN KOL O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ SKOR BILE KURTARMAZ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehlerine verdiği penaltı kararları doğruydu, ancak iki pozisyonda da faulü yapan Sanchez ve Oosterwolde'ye sarı kart göstermedi. 21. dakikada Nene'nin Sane'ye yaptığı penaltıyı da es geçti.

Victor Osimhen agresif tavırları nedeniyle kırmızı kart görmeliydi. Ayrıca Mario Lemina, Milan Skriniar, Yunus Akgün ve Nelson Semedo'ya da maç içerisindeki hareketlerinden dolayı sarı kartlar çıkmalıydı.

Yunus 2. sarı kartı görmeliydi

Yunus Akgün’e ikinci yarıda tehlikeli oyundan dolayı 2. sarı kart çıkması gerekirdi. Fakat daha önce de dediğim gibi, ilk sarı kart haksızdı ki, dolayısıyla bu geldi aklına sanırım.

Maçın genelinde Nelson Semedo, Mario Lemina, Milan Skriniar ve Davinson Sanchez’e başka pozisyonlardan dolayı sart gösterilmesi gerekiyordu ama gösterilmedi. Şimdi gelelim maçın önemli pozisyonlarına...

Penaltı doğru ama sarı kartları eksik

11. DAKiKADA Davinson Sanchez’in Galatasaray ceza sahasında Sidiki Cherif’e yaptığı müdahale penaltıyı gerektirir. Yasin Kol’un gecikmeli de olsa verdiği penaltı kararı doğru. Fakat burada Davinson Sanchez’e sarı kart çıkmadı.

21. DAKiKADA Dorgeles Nene’nin Fenerbahçe ceza sahasında Leroy Sane’ye yaptığı müdahaleyi Yasin Kol bu kez es geçti, penaltıyı vermedi.

39. DAKIKADA Fenerbahçe ceza alanındaki Jayden Oosterwolde-Victor Osimhen mücadelesinde Galatasaraylılar penaltı bekledi. Burada penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok, devam kararı doğru.



Kaleci Ederson’u atmakta geç kaldı