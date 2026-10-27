×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: 'Temasın şiddetini yeterli görmedi!'

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Galatasaray-Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan
Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Temasın şiddetini yeterli görmedi
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:00

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarını mercek altına aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında derbinin hakem yönetimini değerlendirdi.

Gözden KaçmasınGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi Polisler sahaya indiGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından büyük kavga: Futbolcular birbirlerine girdi! Polisler sahaya indiHaberi görüntüle

"TEMASIN ŞİDDETİNİ YETERLİ GÖRMEDİ"

Atilla Karaoğlan ilk dakikadan itibaren disiplin cezalarıyla maçın kontrolünü ele almak istedi. İlk yarıda F.Bahçe’nin penaltı beklediği Jakobs-Greenwood mücadelesinde devam doğru.

Haberin Devamı

45. dakikada Osimhen’in bir basması var, diz kırık ve yoğunluk düşük seviyede olduğu için sarı kart doğru.

Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Temasın şiddetini yeterli görmedi

54. dakikada Semedo-Osimhen mücadelesinde bariz gol şansı kriterleri oluşmadığı için sarı kart doğru.

60. dakikada Guendouzi’nin Batrakov’a bir teması mevcut. Hakem penaltı verse kabul görürdü fakat sanırım temasın şiddetini yeterli görmedi, bu yüzden devam ettirdi.

Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Temasın şiddetini yeterli görmedi

Uzatmada F.Bahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda G.Saraylı oyuncunun elleri kapalı ve doğal konumda; devam doğru. Maç sonunda çıkan çıkan olaylarla ilgili karar, görüntülerin incelenmesinden sonra verilir.

Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: Temasın şiddetini yeterli görmedi

***Görüntüler yayıncı kuruluş Beinsports'tan alınmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray-Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan

BAKMADAN GEÇME!