Fırat Aydınus, Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi: 'Temasın şiddetini yeterli görmedi!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında derbinin hakem yönetimini değerlendirdi.

"TEMASIN ŞİDDETİNİ YETERLİ GÖRMEDİ"

Atilla Karaoğlan ilk dakikadan itibaren disiplin cezalarıyla maçın kontrolünü ele almak istedi. İlk yarıda F.Bahçe’nin penaltı beklediği Jakobs-Greenwood mücadelesinde devam doğru.

Haberin Devamı

45. dakikada Osimhen’in bir basması var, diz kırık ve yoğunluk düşük seviyede olduğu için sarı kart doğru.

54. dakikada Semedo-Osimhen mücadelesinde bariz gol şansı kriterleri oluşmadığı için sarı kart doğru.

60. dakikada Guendouzi’nin Batrakov’a bir teması mevcut. Hakem penaltı verse kabul görürdü fakat sanırım temasın şiddetini yeterli görmedi, bu yüzden devam ettirdi.

Uzatmada F.Bahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda G.Saraylı oyuncunun elleri kapalı ve doğal konumda; devam doğru. Maç sonunda çıkan çıkan olaylarla ilgili karar, görüntülerin incelenmesinden sonra verilir.

***Görüntüler yayıncı kuruluş Beinsports'tan alınmıştır.