Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: 'Osimhen'in 2, Emirhan'ın 1 kırmızı kartlık eylemi var!'

Güncelleme Tarihi:

Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: Osimhenin 2, Emirhanın 1 kırmızı kartlık eylemi var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 08:30

Süper Lig'de dün akşam oynanan derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yasin Kol'un yönettiği derbiye bazı hakem kararları damga vururken bu kararları Hürriyet yazarı Fırat Aydınus tek tek değerlendirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

 DERDİ İLK GOL BEŞİKTAŞ'TAN

Karşılaşmanın 12’nci dakikasında Beşiktaş öne geçti. Cerny’nin sol kanatta pasında ceza sahasına giren Orkun’un çaprazdan şutunda Uğurcan’dan dönen topu Abraham ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın 35’inci dakikasında Davinson Sanchez'in ceza sahasına girmeden Rafa Silva’ya arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, son adam olduğu için Kolombiyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve sarı-kırmızılı takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: Osimhenin 2, Emirhanın 1 kırmızı kartlık eylemi var

BERABERLİKLE SONA ERDİ

Galatasaray mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlarken 55’inci dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle beraberliği yakaladı. Kaleci Mert’in pasında ceza sahası önünde Ndidi’ye pres yapan Torreira’nın gönderdiği topla buluşan ceza sahası içindeki İlkay, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY'DAN HAKEM TEPKİSİ

Galatasaray kulübü, Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'a yönelik bir paylaşım yaptı. Sarı - kırmızılı ekip, Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve verdiği kararla tartışmalara yol açan Arda Kardeşler'in o pozisyonuyla, Yasin Kol'un devam ettirdiği, ardından oyunu durdurduğu pozisyonla birleştirip paylaştı.

Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: Osimhenin 2, Emirhanın 1 kırmızı kartlık eylemi var

OKAN BURUK'TAN DA TEPKİ

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, bu pozisyonla ilgili "Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu." ifadelerini kullandı.

FIRAT AYDINUS: OSİMHEN'İN 2, EMİRHAN'IN 1 KIRMIZI KARTLIK EYLEMİ VAR!

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını ve çok tartışılan pozisyonları tek tek değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler;

"Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol, sarı ve kırmızı kart kararlarında önemli hatalar yaptı.

Hakem Yasin Kol’un bu maçta verdiği sarı kartlar kadar vermedikleri de vardı. Orkun, Mert, Sallai, Djalo ve İlkay görmeleri gereken sarı kartları görmedi.

· 3. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Emirhan Topçu’nun eline gelen topta devam kararı doğru, penaltı değil.

· 12. dakikada Beşiktaş’ın attığı golden önce Lucas Torreira’ya faul yok. Rafa Silva’nın oyuna ve herhangi bir oyuncuya ofsayt ile cezalandıracak etkisi yok, gol nizami.

· 34. dakikada Davinson’un bariz gol şansından dolayı gördüğü kırmızı kart doğru.

· 39. dakikada Emirhan ile Osimhen’in arasında yaşanan gerginlikte Emirhan’ın 1, Osimhen’in 2 kırmızı kartlık eylemi mevcut. Osimhen’in Jurasek‘e ayağını sallaması ve salladığı ayağının isabet etmesi, Emirhan‘ın Osimhen’e kafasıyla yaptığı eylem ve Osimhen’in onun boğazını sıkması. Yasin Kol tüm bu eylemlerin şiddetini yeterli görmemiş olacak ki, sarı kart vermekle yetindi!

Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: Osimhenin 2, Emirhanın 1 kırmızı kartlık eylemi var

· Roland Sallai ve Mauro İcardi’nin Beşiktaş ceza alanında yerde kaldığı pozisyonlarda devam kararı doğru, penaltı değil.

ARDA KARDEŞLER’iNKi iLE BiREBiR BENZER POZiSYON

Belki de maçın en dikkat çekici pozisyonu 68. dakikada yaşanan olaydı: Kalkan bir ofsayt bayrağı sonrasında top kaleci Uğurcan’a geliyor, Uğurcan eliyle oyunu hızlı başlatıyor. Yasin Kol bu anda vücut diliyle pozisyonu avantaja bıraktığını açıkça gösteriyor. Ancak top Sallai’ye gelip ceza sahasına doğru hareketlendiğinde düdüğünü çalarak oyunu durduruyor ve ihlal yerine dönüp endirekt serbest vuruşla başlatıyor.

Bu pozisyon, kamuoyuna oldukça tanıdık gelmiştir. Zira 2 hafta önce, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Hata değil, planlı eylem” olarak nitelendirdiği, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki Arda Kardeşler pozisyonuyla neredeyse birebir benzerlik gösteriyor.

BEŞiKTAŞ’IN OYUNCU DEĞiŞiKLiĞiNDE HATA

Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi: Osimhenin 2, Emirhanın 1 kırmızı kartlık eylemi var

Derbinin bir başka önemli olayı da oyuncu değişiklikleri ile ilgili... Futbol oyun kuralları ve talimatnameye göre, takımlar 5 oyuncu değişikliğini oyunu 3 defa durdurarak yapabilir. Ancak Yasin Kol, 5 oyuncu değişikliği yapan Beşiktaş için oyunu 4 defa durdurdu.

 

