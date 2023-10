Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde pozisyonları yorumladı! Penaltı, kırmızı kart ve iptal...

Haberin Devamı

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

KALECi MERT’E ÇIKAN KIRMIZI KART DOĞRU

Bu sezon beşinci maçına çıkan Halil Umut Meler geçen seneden beri derbilerin alternatifsiz hakemi olmasının olumsuz yansımaları bu maçta maalesef çok göze battı. ‘Benim alternatifim yok, vazgeçilmezim’ dediğin an, kaybetmeye başladığını andır. Meler gibi belli bir seviyeye gelmiş hakem için her derbi bir şeyler alıp götürür kredisini azaltır. Ama ortada şöyle de gerçek var ki; alternatifsiz olmak Meler‘in suçu değil. Bu maçta Meler gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar ile belki çok konuşulmayacak ama çıkması gereken bazı sarı kartlar çıksaydı, her iki takımdan bazı oyuncular ikinci sarı karttan atılacaktı. Şimdi gelelim derbinin en çok konuşulan pozisyonlarına...

GHEZZAL-İCARDİ POZİSYONU HÜCUM FAUL DEĞİLDİ

DAKiKA 28: Mert Günok’un kırmızı kartı VAR’daki Abdulkadir Bitigen’in uyarısıyla geldi. Bu pozisyonda kaleci Mert, ceza sahası dışında doğal konumda olmayan koluyla topa dokunarak İcardi’nin avantajını yitirmesine neden olmasından dolayı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gösterilmesi doğruydu.

DAKiKA 56: Ghezzal-İcardi pozisyonunda görüntülere göre Ghezzal, İcardi’nin arkasından ayağının altından topa vuruyor zaten. Ghezzal‘ın topa vurmasıyla topun yukarıya doğru yönlenmesi gözüküyor dolayısıyla penaltı değil. Ama burada neden hücum faul verildi anlamadım, oyunun devam etmesi daha doğru olurdu.

MELER’İN HATASINI VAR’DAKİ BİTİGEN DÜZELTTİ

DAKiKA 62: Amir-Torreira pozisyonunda Halil Umut Meler VAR’a bırakmadan penaltı vermek istedi fakat kararı hatalıydı. Bu hatasını da VAR düzelterek penaltıyı iptal ettirdi. Bu pozisyonda Amir topa müdahale ediyor. Zaten topun gidişi ve sürati, Torreira’nın ayağının altıyla müdahalesi olmuş olsa o denli süratli olmazdı. Bu pozisyonda Halil Umut Meler, Torreira’ya baksaydı zaten bir şeyleri daha net anlardı.

DAKiKA 80: Amir, Torreira’nın kafasından gelen topu doğal konumda olmayan eliyle müdahale ettiği için Meler penaltı verdi, karar doğru. 62. dakikadaki Amir-Torreira pozisyonunda yapmadığını burada yaparak futbolcuya bakması pozisyonu penaltı olarak değerlendirmesinde yardımcı oldu. Bu pozisyonda yeni talimatlara göre Amir’e sarı kart gerekli değil.