Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Samsunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Hakem Cihan Aydın, penaltıyı atladı!'

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 9 OLDU

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalırken, bu sezonki 5. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler milli maç arasına puan kaybıyla girdi. Sarı-lacivertliler bu beraberliği sonrası puanını 62'ye yükseltirken, maç eksiğiyle birlikte lider Galatasaray ile olan puan farkı 9'e indirdi.

FIRAT AYDINUS: HAKEM CİHAN AYDIN, PENALTIYI ATLADI!

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Kadıköy'de golsüz sona eren karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın performansını ve tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

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Fırat Ayındus'un değerlendirmeleri şöyle;

Şahsi görüşüm olarak söylüyorum; Cihan Aydın’ın bu maça atanmasına karşıydım. Bu kadar üst üste yüklenilmesi en zor maçlara, üstelik bir gecede çıkarıldığı FİFA listesinde yerine konulan hakemlerin yönetemeyeceği müsabakalara ‘Cihan koş yetiş!’ diye atanıyor. Bir yerden sonra infilak eder Cihan Aydın. Ama MHK Başkanı’nın şahsi görüşünün bile hiçe sayıldığı bir ortamda benim şahsi görüşüm ne yazar ki! “Şahsi görüşüm yabancıya karşıyım” diyen bir MHK Başkanı herhalde VeTAS ile kavgalı, söz geçiremiyor kendisine. Yeniden Cihan Aydın’a dönersek; dünkü maça hiç konsantre olmamış ve hazırlık yapmamıştı.

NE VAR NE YOK DÜDÜK ÇALDI!

Cihan görüşüm olarak söylüyorum; Cihan Aydın’ın bAydın maçın başında, önce Samsunsporlu oyuncuya sonra da Fenerbahçe’den Anderson Talisca‘ya yapılan iki müdahalede de oyunu devam ettirdi. Yani kendine göre bir plan çizmiş bu maçı oynatmak için.

Fakat daha 4. dakikada yardımcı hakemin gereksiz bir müdahale ile sarı kart göstertmesi, ardından ele çarpan bir topta oynattığı pozisyonda 4. hakemin yine gereksiz müdahalesi Cihan Aydın’ın balansını bozdu.

Ondan sonra ne var ne yok düdük çalmaya başladı. Bu düdüklerin kiminin faul ile alakası yoktu, kimi de faul olduğu halde verilmedi. Gösterdiği sarı kartlar hatalıydı, göstermesi gerekenleri de göstermedi. Çevre kontrolü yapmadan avantaja bırakacağı pozisyonları bırakmadı. Öyle düdükler çaldı ki, tam anlamıyla ‘aman başım yanmasın’ düdükleriydi bunlar.

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‘AMAN BAŞIM YANMASIN’ MANTIĞI

Oğuz'a ve Fred‘e faul yokken vermesi, hele hele Fred‘e yapılan net faulü ters vermesi, taçta yardımcı ile ters düşmesi ve yanlış vermesi... Talisca‘ya yapılan 3 müdahaleden 2’si net fauldü, hiçbirini vermedi. Holse’ye topsuz alanda yapılan faulü görüp es geçti. Hele ceza sahası içerisinde Oğuz’un kolunu arkaya saklayıp, vücuduna bitişik olan ve genişlemeyen koluna gelen topta elle oynama kararı vermesi ve çarpma pozisyonunda sonucu beklemeden düdüğü çalması tam bir ‘aman başım yanmasın’ düşüncesinin ürünüydü. Dzeko‘ya yapılan faulde net sarı kartı da atladı. Maçtaki kritik pozisyonlara gelince...

HOLSE iÇiN DEVAM KARARI DOĞRU

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25. dakikada Amrabat’ın müdahalesi sonrası Holse’nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru. Hatta sarı kart bile gösterilebilirdi.

45. dakikada Zeki Yavru ile Fenerbahçeli Edin Dzeko’nun Samsunspor ceza sahasındaki mücadalesinde devam kararı da doğru.

48. dakikada Samsunspor ceza alanında Zeki’nin koluna top çarptığı pozisyon gerçekten enteresan. O pozisyonda Zeki’nin, kollarını arkaya değil de vücudunun ön tarafında o şekilde bağladığını düşünürsek, dirsekleri yana doğru çıkartıp vücudun genişlemesini sağladığı net belli olur. Bu hareketi vücudunun arkasında yapmış olması onu masum kılmaz. Zeki, arkada bağladığı kollarını yukarıya doğru kaldırıp dirseklerini yana doğru açarak vücudunu genişletiyor ve bariyer yapıyor. Dolayısıyla burada penaltı verilmeliydi.

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MARiUS’UN iLK SARISI HATALI

74’te faule maruz kalan ve kart bekleyen Marius Mouandilmadji, hakeme temasından dolayı 2. sarı kart gördü ama burada futbolcunun ilk sarı kartının hatalı olduğunu söylemeliyiz. Uzatmalarda Dzeko’ya yapılan müdahalede de penaltıyı gerektiren bir durum yok.