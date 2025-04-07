Fırat Aydınus, Fenerbahçe maçındaki Zubkov'un pozisyonunu inceledi! Penaltı verilmeli miydi?

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Anderson Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta sarı-lacivertliler maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken maça bir pozisyon damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM DEVAM DEDİ

Mücadelenin 45. dakikasında Fred'in şutu ceza sahası içinde Zubkov'dan sekerek saha dışına çıktı. Sarı lacivertliler bu pozisyonda elle müdahale düşüncesiyle penaltı bekledi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda yapılan VAR kontrolünün ardından hakemin kararı devam oldu.

MOURINHO'DAN PENALTI İSYANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinhoda söz konusu penaltı pozisyonuyla ilgili maçtan sonra açıklama yaptı. Mourinho, 'İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.' ifadelerini kullandı.

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FIRAT AYDINUS POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus da Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyetini ve maçta çok tartışılan penaltı pozisyonunu bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

Fırat Aydınus: Talisca girdi, Fenerbahçe'yi muhtemel bir krizden kurtardı!

Türkiye Kupası’nda 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ilk 11’inden 7 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıkan Fenerbahçe’de, kadroya alınmaması en çok tartışılan isim, son haftalarda yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Filip Kostic oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta sahaları rahat geçti. Zaman zaman Fenerbahçe’nin üstünlük kurduğu, zaman zaman da Trabzonspor’un oyun kontrolünü ele aldığı anlara şahit olduk.

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iLK GOLDE DEFANS HATALIYDI

Karşılıklı birer topun direkten döndüğü ilk devrede uzatmalar oynanırken Uğurcan Çakır’ın uzun degajında Zubkov’un topu kontrolü ve akabinde gelen golde Fenerbahçe defansının basit savunma hatası vardı.

İlk 45 dakikada ev sahibi sarı lacivertliler kısmen daha istekli gözükse de aslında oyun Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin planladığı ve istediği gibi oynandı.

Her iki kalede de pozisyonlar gördük ama bu bölümün en göze çarpan aksiyonlarını Trabzonspor’un sağ ve Fenerbahçe’nin sol kanadının karşılaşmalarında gördük.

MERT iLK YARIDA YALNIZ KALDI

Mert Müldür’ün kanadından Zubkov’un cesurca yüklenmesi ve bu oyuncuya destek veren Malheiro’nun Saint-Maximin tarafından yeterince marke edilmemesi nedeniyle Mert savunmada yalnız kaldı ve çok zorlandı.

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Alexander Djiku’nun henüz 7. dakikada sarı kart görmesinin sebebi de zaten Mert Müldür’ün açığını kapatmak isterken yaptığı bir hareketten kaynaklandı. Açıkçası ilk 45 dakika Zubkov-Mert Müldür karşılaşması olarak başladı ve sona erdi.

İkinci yarıya Djiku’nun yerine Anderson Talisca’yı alarak başlayan Fenerbahçe, defansta dörtlü sistemden üçlüye döndü. Bu değişiklikle beraber rakip kalede öyle bir baskı kurdu ki, ilk 13 dakikada 3 gol attı.

HEYECAN DOLU 8 HAFTAI

Bu devrede tam anlamıyla Anderson Talisca resitali izledik. Oyuna girdikten sonra eski günlerini hatırlatan harika bir performans sergiledi. Bu maçta yaşanacak bir puan kaybı Fenerbahçe’yi geri dönüşü olmayan krizlerin içine sokabilirdi ama Talisca, attığı gollerle bunu engellemiş oldu.

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Fenerbahçe bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e indirirken, Süper Lig’de kalan 8 hafta itibariyle şampiyonluk yarışı yeniden başladı diyebiliriz. Heyecan dolu bir 8 hafta bizleri bekliyor.

ZUBKOV'UN HAREKETİ PENALTI OLMALIYDI

Mehmet Türkmen’in direkt veremediği pozisyonda var devreye girmeliydi.Süper Lig’de 19. maçına çıktı Mehmet Türkmen’in bazı faul ve sarı kart hataları vardı. İlk yarıda Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda Zubkov dönerken dirseğini dışarı çıkartıyor ve vücudu genişletiyor dolayısıyla Türkmen’in direkt penaltı veremediği bu pozisyonda Polonyalı VAR Daniel Stefanski’nin Türkmen‘i monitöre çağırıp izlettirmesi gerekirdi. Pozisyon penaltı.

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Mehmet Türkmen’in verdiği penaltıda da VAR, Trabzonsporlu Mustafa’nın Osayi’ye hareketinin ceza sahası çizgisi üzerinde olduğunu söyleyerek yardım etti.