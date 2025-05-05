Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansını değerlendirdi: 'Verdiği ve vermediği penaltılarda kararları doğruydu!'

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. Gedson'un tek golüyle Kadıköy'de kazanan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'ye büyük darbe vurdu.



Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, derbinin hakemi Yasin Kol'un kritik kararlarını tek tek inceledi.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Yasin Kol maçta koşmaktan imtina etti. Sanırım fiziksel bir sorunu vardı. Pozisyonlara çoğu zaman uzak kaldı. Alakası olmayan pozisyonlarda faul düdüğü çaldı. Özellikle ikinci yarıda ceza sahası önünde verdiği 2-3 karar farklı sonuçlara yol açsa başını ağrıtırdı. Bazen de net faullerde devam dedi.

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12. KURALDA KAFASINA GÖRE YORUM YAPTI

Verdiği ve vermediği sarı kartlarda tam standardı oturtamadı. Özellikle 12. kuralı (faul ve fena hareketler) nezdinde kafasına göre yorumlar yaparak maçı yönetti... 34. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında Talisca‘nın doğal olmayan konumdaki koluyla topa yaptığı müdahale penaltı. Verdiği karar doğru

MERT’iN HAREKETi PENALTI DEĞiL

37. dakikada Mert Günok ile En-Nesyri’nin Beşiktaş ceza alanındaki mücadelesinde Mert topa müdahale ediyor. Topa her iki futbolcunun da ortak oynama şansı var. Ancak kaleci Mert topa temas ediyor ve sonra ikinci bir eylem yapmıyor. Aksiyona devamı iki futbolcunun birbirine teması oluşturuyor. Penaltı değil, devam kararı doğru.

SKRİNİAR'A SARI KART YETERLİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Skriniar’ın Gedson Fernandes’e yaptığı müdahalede sarı kart yeterli. Risk alıyor ama acımasızlık yoğunluk ve gaddarlık yok. Pozisyonda bir sıyırma var.

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3 POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU

60. dakikada Oğuz Aydın-Mustafa Hekimoğlu mücadelesinde, 83. dakikada Amir’in karnından seken topta ve 89. dakikada Talisca’nın şutunda Uduokhai’nin kapalı kolundan dönen topta beklenen penaltı beklentilerinde devam kararı doğruydu.

2. SARI KARTTAN KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI

Maçın son anlarında Skriniar’ın Uduokhai’ye kontrolsüz hareketi ise 2. sarı kartı gerektiriyordu.