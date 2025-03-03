Fırat Aydınus, Cihan Aydın'ın Kasımpaşa - Galatasaray maçı performansını değerlendirdi: 'Hata yapma korkusuyla ne var ne yok 'VAR'a bıraktı!'

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini Victor Osimhen (2) ve Mario Lemina kaydederken Kasımpaşa'nın golleri ise Ben Ouanes (2) ve Brekalo'dan geldi. Kasımpaşa'da 2 puan bırakan Cimbom, bu sonuçla birlikte puanını 65'e yükseltti. Kasımpaşa da bu beraberlikle 32 puana ulaştı.

FIRAT AYDINUS'TAN CİHAN AYDIN DEĞERLENDİRMESİ

Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçtaki hakem kararları ile en tartışılan pozisyonları Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus tek tek değerlendirdi. İşte Aydınus'un o değerlendirmeleri;

Merkez Hakem Kurulu’na soruyorum... Neden atamalarda kör göze parmak sokup polemik yaratıyorsunuz? VeTAS amacın ne? Bazı hakemler, bazı takımların maçlarına hiç verilmesin demiyoruz ama kör göze parmak sokarcasına da verilmesin. Bu, hakeme de zarar veriyor.

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Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın doğal olarak tedirgin, ‘Aman iki takımın da lehine veya aleyhine hata yapmayayım, nereye ne çalarsam hatalı olmayayım, benim üzerimden okunacak bir maç olmasın’ kaygısıyla, disiplin ve teknik kararlarda hatalar yaptı. Öyle ki, hata yapmamak için spesifik pozisyonlara direkt karışmadı. Hemen hemen tüm spesifik pozisyonları eğrisi ve doğrusu ile VAR’a bıraktı. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

KALECi GEÇ KALDI PENALTI DOĞRU

10. dakikada Gianniotis-Osimhen mücadelesinde VAR tavsiyesiyle verilen penaltı doğru. Osimhen önceliği alıp topa vuruyor, kaleci Gianniotis’in geç kalmış müdahalesinden dolayı penaltı kararı doğru.

BEN OUANNES TOPA ÖNCE DOKUNDU

37. dakikada Galatasaray ceza alanında Lemina-Ben Ouannes mücadelesinde kamera görüntüleri topa ilk teması Kasımpaşalı futbolcunun yaptığını gösteriyor. Lemina’nın müdahalesi penaltıyı gerektirse de bu tamamen hakem kararı. VAR da bu yüzden karışmadı.

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KASIMPAŞA’NIN iKiNCi GOLÜ TEMiZ

60. dakikada Kasımpaşa’nın 2. golünden Gökhan Gül’ün Torreira’ya hareketi faulü gerektirmez; devamında Brekalo’nun şutunda Da Costa’nın konumu kaleci Muslera’nın görüş alanını etkilemiyor.

HEM PENALTI HEM KIRMIZI KART

84. dakikada Cuesta’nın ceza sahasında Can Keleş’e yaptığı müdahale penaltı. Hem sol koluyla bacağına hem de sağ eliyle sırtından aşağı doğru yaptığı çekme eylemi, VAR’ın Cihan Aydın’a kanıt olarak gösterdiği bir durum. Bu pozisyon penaltı; burada tartışılacak konu kartın rengi. Topu kontrol altına alma ve alma olasılığı kriterine göre Can tek vuruşta gol yapabilecek bir durumda topa Muslera’dan yakın ve Cuesta topla oynama şansı yok iken arkadan çekiyor. Dolayısıyla bu pozisyon hem penaltı hem kırmızı kart olmalıydı.

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