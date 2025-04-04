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Fırat Aydınus, Beşiktaş-Göztepe maçında kararları değerlendirdi: Penaltı atlandı

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#Beşiktaş#Göztepe#Fırat Aydınus
Fırat Aydınus, Beşiktaş-Göztepe maçında kararları değerlendirdi: Penaltı atlandı
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

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Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi.

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İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmeleri;

Verilen 4 spesifik karar maçın seyrine etki etti. Özellikle maç 1-1 iken VAR hakemi Pol Van Boekel’in Gedson’un pozisyonunda Atilla Karaoğlan ile aynı fikirde olup dışarda demesiyle...

· 36. dakikada Tayyip Talha’nın kırmızı kart gördüğü ikili mücadelede, bariz gol şansı kriterleri içinde tek muallak olan; Göztepeli Juan topu kontrol edip tek vuruşta gol yapabilecek pozisyona gelene kadar Svensson yetişebilir mi? Hayır. Dolayısıyla kırmızı kart doğru.

Fırat Aydınus, Beşiktaş-Göztepe maçında kararları değerlendirdi: Penaltı atlandı

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PENALTI VERİLMELİYDİ

· 45+3. dakikada Gedson-Dennis mücadelesinde Beşiktaşlı futbolcuya yapılan müdahale(ler) ceza sahası dışında başlıyor ve bileşik hareket olarak içeride son buluyor. Dolayısıyla bu pozisyona faul verildiyse karar penaltı olmalıydı.

· 78. dakikada ceza sahasında Masuka’nın eline gelen topta penaltı kararı doğru. Kol açık ve yukarda. Uzatma dakikalarında Göztepeli Emerson’un attığı golün VAR yardımıyla iptali doğruydu. Golden önce bilerek topla el ile oynama vardı.

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#Beşiktaş#Göztepe#Fırat Aydınus

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