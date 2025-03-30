Fırat Aydınus, Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol'un performansını değerlendirdi: 'Derbideki kırmızı kartları VAR değil hakem göstermeliydi!'

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında çıktığı derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk derbisini yöneten Yasin Kol'un verdiği kararlar gündem oldu.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, 2 kırmızı kartın çıktığı derbinin hakemi Yasil Kol'un performansını ve tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: BU FAUL KIRMIZI KART GETiRDi

Maçın 33. dakikasında defansın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Beşiktaşlı Muci, Galatasaraylı Frankowski’nin arkadan yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Frankowski’ye önce sarı kart gösteren Yasin Kol, daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izleyip kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan iki kırmızı kart da orta hakem Yasin Kol’un saha kararı olmalıydı ve Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit asla karışmamalıydı. Kol her VAR’a çağrılışında yorumsuz hepsine ‘Tamam’ dedi. Tüm majör pozisyonları VAR’a ve bıraktı ve VAR da Kol’u yanılttı. Çünkü: 36. dakikada Frankowski’nin gördüğü kırmızı kartta 2 durum söz konusu:

a-) Ciddi faullü bir oyun var mı? İzlediğimizde, hayır yok

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b-) Bariz gol şansı için mi kırmızı gördü? VAR’ın hakemi çağırması için hiçbir kriterin şüphe uyandırmaması, ‘sana göre bana göre’ olmaması gerekir

ABDÜLKERiM YETiŞEBiLiR MiYDi?

1-) İhlal ve kale arasındaki uzaklık. Bu tamam.

2-) Oyunun yönü. Muci’nin kontrol etmek istediği top ceza sahası çizgisine paralel gidiyor. Burada tekrardan topa sahip olup kaleye yönlenmesi söz konusu olacak.

3-) Topun kontrolünü sağlama ve kazanma ihtimali. Kontrolü tamamen, yüzde 100 elde etti mi muallak ama sonrasında kazanma ihtimali yüksek.

4-) Savunmacıların konumu ve sayısı. Burada en önemli iki kriter; topun kontrolü ve yönü ile savunma oyuncuların konumu. Ernest Muci’nin topu kontrol edip kaleye yönelmesi esnasında, mesafeye baktığımızda Abdülkerim Bardakcı yetişebilir mi, yetişemez mi?

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SON 2 KRiTER MUALLAKTA

İşte bu kriterler ele alındığında hiçbirinin su götürmemesi gerekir. Açık ve net olarak yüzde 100 olmalı. Bu pozisyonda ise özellikle son 2 kriter muallakta ve yoruma açık. Dolayısıyla bu tabloya göre pozisyonu ele aldığımızda tamamen sahadaki hakemin verdiği karar geçerli olmalıydı. Sarı ise sarı, kırmızı ise kırmızı. Ama VAR’ın bu kriterlerin dördü de net, açık şüphesiz ve bir şekilde oluştu diye orta hakemi çağırabileceği bir pozisyon değil. Çünkü özellikle son 2 kriter topun kontrolü, topun yönü ve o esnada rakiplerin yetişebilmesi muhtemel olduğu için yoruma açıklık bırakıyor.

55. dakikada Svensson’un Abdülkerim’e yaptığı faul sınırda. Beşiktaşlı oyuncu risk aldı, hakem sarı kart verdi.

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79. dakikada Emirhan-Sanchez mücadelesinde G.Saray’ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru.

VAR BURADA DEVREYE GiRMEMELiYDi

90+6’da Semih’in gördüğü kırmızı kart ciddi faullü oyun kapsamında. VAR’ın yine Kol’u çağırması neticesinde geldi. Ancak burada da VAR’ın neden müdahil olduğunu anlamadım. Çünkü pozisyonun ciddi faullü oyun kriterlerini tamamen barındırması, net, açık ve yorumsuz olması gerekirdi. Ayağın arkadan yukarıya geliyor olması tamam ama tabanın tam oturmaması, şiddetinin ve acımasızlığın, ciddi faullü oyun ve kırmızı kart için tam oluşmadığı bir pozisyon bu.

Maçın sonlarında Barış Alper, Masuaku’nun ayağına bastığı pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kart görmeliydi.