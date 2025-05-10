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Süper Lig'in 35. haftasında dün akşam Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60 dakikada Milan Skriniar, 86. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı.

Bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Fenerbahçe, bu akşam oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisini beklemeye koyuldu.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, maçın hakemi Burak Pakkan'ın kritik kararlarını tek tek inceledi.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Başakşehir-Fenerbahçe maçının Portekizli VAR’ı Fabio Verissimo bu sezon kendi liginde 18 maç yönetmiş ama VAR odasında bu sezon 5, geçen sadece 1 kez görev almış. Yani VAR odasında görev melaikesi düşük bir profil. Bu kadar tecrübesiz ve kendi liginde bile az sayıda VAR görevi alan Verissimo’nun önemli hatalar yaptığı bir günde MHK’nin, “Bu haftadan itibaren Türk hakemler de VAR görevi üstlenecek” açıklaması son derece manidar. Maçtaki kritik pozisyonlara gelince...

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EDIN DZEKO’NUN DÜŞÜRÜLMESİ PENALTIYDI

-10. dakikada ceza sahasında Diego Carlos’un eline gelen topta devam kararı doğru.

-14. dakikada Dzeko-Duarte mücadelesinde müdahale penaltıyı gerektiriyordu, VAR’ın devreye girmesi gerekirdi.

-18. dakikada Ambarat’ın Duarte’nin formasından çektiği pozisyonda penaltı kararı doğru ve sarı kart yeterli.

TALISCA İKİNCİ SARIDAN ATILMALIYDI

30. dakikada Talisca topa elle müdahalesinde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı.

Aynı şekilde Diego Carlos da ikinci sarı karttan ihraç olmalıydı. Fakat bir dipnot; Diego Carlos’un gördüğü sarı kart hatalıydı. Sarı kart olmamalıydı o pozisyonda.

55. dakikada Talisca’nın çektiği şutta Opoku’nun eline gelen topta Başakşehirli futbolcu elini kaçırıyor. UEFA bu tür pozisyonlarda devam edilmesi gerektiğini söyler. Bu pozisyonda Türkiye Ligi’nde bir ilk yaşandı; yabancı VAR’ın çağırıp hakemin kararına katılmadığı bir an yaşadık. VAR burada niye çağırdı, Dzeko-Duarte pozisyonunda niye çağırmadığı anlamış değilim.

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Bu pozisyon dışında ceza sahasında yaşanan Ömer Ali-Mert Müldür mücadelesinde, Kemen-Talisca pozisyonunda ve Fred’in çektiği şutta Başakşehirli futbolcunun kapalı eline gelen topta devam kararları doğruydu.

90+3’te Fenerbahçe’nin 4. golünde ofsayt bayrağı kaldırmak yardımcı hakem Candaş Elbil‘in tecrübesine yakışmadı.