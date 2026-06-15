Fırat Aydınus, Avustralya-Türkiye maçını yazdı: Oynanacak 2 maç daha varsa umut da vardır!

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24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'mız iyi bir başlangıç yapamadı. Ay yıldızlılar, D Grubu ile maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maç sonrası Hürriyet'in usta yazarlarından, eski hakem Fırat Aydınus, mücadeleyi ve Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

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Fırat Aydınus'un kaleme aldığı yazı şu şekilde oldu:

OYNANACAK 2 MAÇ DAHA VARSA UMUT DA VARDIR!

Avustralya'ya yenilmemiz, umudumuzu kaybetmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, 5 gün sonra Paraguay ile final gibi bir maçımız var.

Evet, hafife aldık... Evet, “Grubun en zayıf halkası” dedik... Evet, çantada keklik gördük... Evet, favori gösterildik...

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Ve evet; savunma disiplini yüksek, mücadele gücüyle öne çıkan, ani geçişlerle etkili olabilen ve nasıl oynayacağını bildiğimiz bir takıma karşı çok kötü oynadık ve 2-0 mağlup olduk.

Elbette bunun için birçok bahane üretebiliriz. İstatistiklere bakıp “Aslında çok da kötü değildik, sadece sonuca gidemedik, üretemedik” diyebiliriz. Savunma ve hücum hattındaki tercihler nedeniyle Vincenzo Montella’yı eleştirebiliriz. Bunların hepsi tartışılabilir.

Ancak bütün bunlara rağmen açılış maçında Avustralya’ya 2-0 yenilmiş olmamız, umudumuzu kaybetmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Beş gün sonra Paraguay ile oynayacağımız ve adeta final niteliği taşıyan bir maç var.

DERS ALMAYI BiLMELiYiZ

Kaldı ki tarihe baktığımızda, katıldığımız 9 büyük organizasyonun 8’ine mağlubiyetle başlamış bir milli takımımız var. Bu tür turnuvalarda nasıl başladığınız elbette önemlidir; ancak çok daha önemlisi nasıl bitirdiğinizdir. Böylesi organizasyonlarda alınan ilk mağlubiyetlerden doğru dersleri çıkarabilmek, sonraki maçlara daha güçlü hazırlanabilmek açısından bazen bir fırsat da olabilir. “Her şerde bir hayır vardır.” sözü tam da böyle zamanlar içindir. Gruptan çıkma adına önümüzde oynanacak iki maç daha varsa, umut da vardır.

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HAKEM OLMAK iÇiN ARTIK MATEMATiK BiLMEK DE ŞART

Bu yazıyı kaleme alırken şu ana kadar izlediğim Dünya Kupası maçlarını göz önünde bulundurdum. Hakemlik profili için eskiden aranan eğitim, yabancı dil, boy, fizik kriterlerine artık temel düzeyde matematik ve adeta muhasebe bilgisi de eklenecek gibi görünüyor.

Çünkü izlediğim maçlarda hakemler; oyuncu değişikliğinde geçen süreyi (10 saniye), sakatlık nedeniyle oyun dışında kalan zamanı (1 dakika), taç atışlarını (5 saniye), kale vuruşlarını (5 saniye), kalecinin topu elinden çıkarma süresini (8 saniye), devrelerdeki molaların verilme vakti ve kullanılacak süresi (90-180 saniye arası), oyuncu değişikliklerinin sayısını ve bunlar için oyun kaç kez durdurduğunu, hatta uzatma sürelerinin hesaplanmasını neredeyse bir skorboard operatörü hassasiyetiyle takip ediyor.

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Şaka bir yana, bir hakem bütün bu zaman hesaplamalarını eksiksiz yapabiliyorsa, maçın neredeyse yüzde 70-80’ini yönetmiş sayılıyor.

Bu kuralların oyuna entegre edilmesindeki temel amaç; oyunun akıcılığını artırmak, temponun düşmesini engellemek ve topun oyunda kalma süresini uzatmaktı.

Ancak şu ana kadar izlediğim karşılaşmalarda bunun beklenen ölçüde gerçekleştiğini söylemek zor. Gelgitli, iki kalede de sürekli pozisyonların yaşandığı, yüksek tempolu maç sayısı oldukça sınırlı kaldı.

TOPUN EN ÇOK OYUNDA KALDIĞI MAÇ AVUSTRALYA-TÜRKiYE OLDU

Dünya Kupası’nda oynanan maçlarda topun oyunda kalma süreleri şöyle gerçekleşti:

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Meksika-Güney Afrika: 101 dakikada 55 dakika

Güney Kore-Çekya: 100 dakikada 52 dakika

Kanada-Bosna Hersek: 100 dakikada 47 dakika

Katar-İsviçre: 104 dakikada 56 dakika

ABD-Paraguay: 104 dakikada 54 dakika

Brezilya-Fas: 104 dakikada 59 dakika

Haiti-İskoçya: 102 dakikada 54 dakika

Avustralya-Türkiye: 100 dakikada 62 dakika (şu ana kadarki en yüksek süre)

YENi KAOSLAR KAPIDA

Yeni bu organizasyon öncesinde de maçlarda topun oyunda kalma ortalamaları aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Bu nedenle ilerleyen maçlarda yeni kuralların gerçekten beklenen katkıyı sağlayıp sağlamayacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an için hedeflenen etkinin tam anlamıyla oluştuğunu düşünmüyorum.

Hakemlik açısından ise dikkat çekici başka bir nokta var. Yeni kuralların uygulanmasıyla birlikte zaman tutma, süre hesaplama ve adeta muhasebe hassasiyetiyle yapılan kontroller; bir maç yönetiminde en kritik unsur olan 12. Kural’ın yorumlanması ve doğru karar verilmesinin önüne geçmeye başlamış gibi görünüyor.

VAR’ın müdahale alanını genişleten ve matematiksel hesaplamaları ön plana çıkaran bu yeni uygulamaların, önümüzdeki sezon Süper Lig’de ne tür tartışmalara ve kaoslara yol açacağını ise şimdiden tahayyül etmek bile zor.

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