Fırat Aydınus: 'Ali Şansalan için kolay değildi ama iyi yönetti!'

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Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın performansını ise Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, Spor Arena'ya yorumladı.

ALİ ŞANSALAN İÇİN KOLAY DEĞİLDİ AMA ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu öyle sanıyorum ki, dünkü maçtan sonra Ali Şansalan’ı bu zamana kadar niye Fenerbahçe müsabakalarına atamadığını kendi kendine sorar. Aaa pardon, hakem atamalarını V(F)eTAS yapıyordu doğru ya! Neyse... MHK, şu an sadece Ali Şansalan için değil tüm hakemler için bu gibi yaptırımlardan vazgeçilmeli. Şansalan dün gerek teknik gerek disiplin olarak, verdiği kararların doğruluğu, maçın kontrolü, otoritesi ve sakinliği ile son derece güzel bir maç yönetti. Bir gün önceki Beşiktaş-Trabzon maçında görev yapan Cihan Aydın’ın ardından Ali Şansalan’ın başarılı performansı hakemlik adına sevindirici oldu. Özellikle Fenerbahçe’nin attığı üçüncü golün, VAR’a bırakılmadan sahada verilmiş bir karar olması da yardımcı hakemlik ve hakemlik adına son derece olumluydu.

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MÜKEMMEL KONSANTRE OLMUŞ

Sanılmasın ki bu maç hakem için kolaydı... 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçına atanmış olmanın getirdiği doğal stres, en ufak bir kritik kararda oluşacak baskı, hatta sahada ısınırken tribünden gelecek tepkiler dikkate alındığında, sadece Fenerbahçe’nin değil Kasımpaşa’nın da mercek altına aldığı bir maçtı. Gerçekten kolay değildi. Ama Ali Şansalan çok iyi konsantre olmuş ve motivasyonunu sağlamış. Bu denli stres ve kaygıyı göz önüne aldığımızda belki de bu sezon için en iyi hakem yönetimi denilebilecek bir performans çizdi diyebiliriz.