Fırat Aydınus, Alanyaspor - Galatasaray maçı hakem performansını değerlendirdi: 'Yasin Kol'un asabiyeti sarı alarm verdi!

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve 4 resmi maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ligde üst üste 2 beraberlik sonrası galibiyete uzanan Galatasaray, 26 maç sonunda 68 puana ulaştı ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor ise 26 maçsonunda 31 puanda kaldı.

Fırat Aydınus'tan hakem değerlendirmesi

Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı müsabakada vermiş olduğu tartışmalı kararları Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus tek tek değerlendirdi. Aydınus'un değerlendirmeleri şöyle;

2022-23 sezonunda 9 Süper Lig, 2023-24’te 2 Süper Lig maçı yöneten hakem Yasin Kol, bir önceki MHK tarafından alt kadroya düşürülmüştü. Ferhat Gündoğdu ile yeniden Süper Lig kadrosuna dahil edildi. Bu sezon büyük takımların hiçbir maçını yönetmeyen Kol, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ın müsabakasına VeTAS tarafından hangi verilerle atandı doğrusu çok merak ediyorum.

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Yasin Kol maç boyunca vücut dilinin kullanmada sinir harbi yaşıyor gibiydi. Asabiyetinin seviyesi çok üst düzeydeydi. Maçta sarı kart enflasyonu yaşandı. Gösterdiklerinin yanında es geçtikleri de vardı. Kart gösterme anındaki vücut dili dikkat çekiciydi. Kritik pozisyonlara gelince...

26. dakikada Barış’ın sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı olmaz, karar doğru.

41. dakikada Morata’nın eline çarpan pozisyonu sonuna kadar devam ettirip beklemeli ve VAR’a da şans tanımalıydı. Ki o pozisyonda zaten elleme oynamak, çarpma var.

PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU

45+1. dakikada Aliti’nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği düşüncesiyle Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Burada Morata’nın arkadan müdahalesiyle Aliti dağılıyor ve o yüzden eli topla buluşuyor.

72. dakikada Yunus’un ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda Alanyasporlu futbolcunun topa da teması var. Yunus’a da aynı anda gelen müdahale penaltıyı gerektirmez. Devam kararı doğru.

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81. dakikada Lima-Barış pozisyonunda bariz gol şansı olmaz, Alanyasporlu oyuncuya çıkan sarı kart doğru.