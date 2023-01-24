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Fırat Aydınus, Abdulkadir Bitigen’in kritik kararlarını değerlendirdi! Gecenin pozisyonunda karar doğru mu?

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Fırat Aydınus
Fırat Aydınus, Abdulkadir Bitigen’in kritik kararlarını değerlendirdi Gecenin pozisyonunda karar doğru mu
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Hürriyet Yazarı Fırat Aydınus, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının hakem performansını değerlendirdi.

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Süper Lig’de bu sezon 10. maçını yöneten Abdulkadir Bitigen, yapay zekanın güvendiği ve zorluk derecesi yüksek karşılaşmalara atadığı bir hakem. Görev aldığı 10 maçın 7’si 4 büyüklerin müsabakalarıydı. Ümraniye-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli maçlarda AVAR görevi üstlendikten sonra dünkü müsabakada VAR masasına oturdu. Sanırım tecrübeli olduğu için böyle yapıldı. Bu maçtaki 4. hakem (Bahattin Şimşek) ve gözlemci (Cem Papila) atamaları da dikkat çekiciydi. Zira Şimşek hafta içinde Fenerbahçe-Rizespor kupa maçında hakemlik, Papila da gözlemcilik yapmıştı. Üstelik her iki isim de Fenerbahçe-Rizespor maçı oynanmadan dünkü mübakaya atanmıştı. Bu gibi atamaların hakemleri ve gözlemcileri yıpratacağı, onlara zarar vereceği gerçeğinin farkına varılması şart.

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İlk yarının son dakikalarında Onur ceza alanına girdiği sırada Lincoln ile girdiği mücadelede yere düştü. Burada Lincoln’ün müdahalesi yok; Onur’un ayağı Fenerbahçeli futbolcunun ayaklarına takılıyor.

Fırat Aydınus, Abdulkadir Bitigen’in kritik kararlarını değerlendirdi Gecenin pozisyonunda karar doğru mu

Hakem Abdulkadir Bitigen ilk yarıda Lincoln’e gösterdiği sarı kartta ne kadar haklı ise, İrfan Can’a sert bir faul yapan Sackey’in de sarı kart görmesi gerekiyordu.

Kart enflasyonunun yaşandığı ikinci 45 dakikada spesifik hakem kararları vardı. Umut Nayir ile Enner Valencia’nın karşılıklı penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğru idi.

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FENERBAHÇE’NiN iKiNCi GOLÜ TEMiZ

Fenerbahçe’nin attığı ikinci golde yardımcı hakemin neden bayrak kaldığını ve orta sahaya koşmadığını anlayamadım. Valencia ofsayt pozisyonunda değildi. Gol öncesi Ümraniye’nin faul beklediği pozisyonda ise Samet’in topa net biçimde dokunduğu ve faul olmadığı görülüyor. Dolayısıyla VAR incelemesi sonucu gelen gol kararı doğru.

VAR HAKEMi DOĞRU OLANI YAPTI

Ümraniye’nin iptal edilen golüne gelince... Atak başlangıç fazı düşünüldüğünde VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun pozisyonu hakem Abdulkadir Bitigen’e izletmesi doğru. Zira Glumac, Batshuayi’yi formasından çekerek topa sahip oluyor. Burada müdahale faul olduğu için iptal kararı doğru. Fakat pozisyonun içindeki Batshuayi’nin rakibine hareketi de sarı kartlıktı. Hakemin golü iptal ettikten sonra sportmenlik dışı hareketten dolayı Batshuayi’yi 2. sarıdan kırmızı kartla ihraç etmesi gerekiyordu.

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Fırat Aydınus

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