Fırat Aydınus: Abdulkadir Bitigen yine başarılıydı, derbiler için düşünülmeli

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Süper Lig’de 9 maç yöneten Abdulkadir Bitigen’in aldığı görevlerin zorluk derecesine ve sayısına bakınca, MHK’nin (yapay zekanın) kendisine çok güvendiğini görüyoruz. Bitigen’in yükselen bir performansı var. Bu sezon ilk kez bir Beşiktaş maçında görev yaptı. 1-2 tane ayak basmalardan dolayı atladığı sarı kart pozisyonları ve maçı sadece 7 dakika uzatması dışında başarılıydı. Faul standardı ve kararlarındaki başarı yüzdesi yüksekti. Bitigen bu performansıyla derbi maçlar için Halil Umut Meler’e ciddi bir alternatif oldu.

TARTIŞMALI POZiSYONLAR

45.27: Muleka’nın Ahmet’in müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyon omuz omuza mücadele idi, dolayısıyla devam kararı doğru.

80.03: Konya’nın penaltı beklediği pozisyonda Tayfur’un kolları arkada bağlı, devam kararı doğru.

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86: Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda top vücuttan sekiyor; Hadzimehmetovic’in kolu doğal konumda. Devam kararı doğru.

88.50: Muleka’nın şutunda elle oynama iddiası ile beklenen penaltıda da devam kararı doğruydu.

90+5: Josef’in golü öncesi herhangi bir faul yok.