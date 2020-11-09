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GeriFutbol Fiorentina'nın milli oyuncularına Kovid-19 engeli
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AA Spor
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Fiorentina'nın milli oyuncularına Kovid-19 engeli

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Fiorentina'nın milli oyuncularına Kovid-19 engeli
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İtalya'da Floransa kenti sağlık makamları, Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın milli takım kampına davet edilen 13 oyuncusunun, Kovid-19 olan bir başka oyuncuyla temaslı oldukları gerekçesiyle kentten ayrılmasına izin vermedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa Halk Sağlığı Kurumu (ASL), hafta arasında oynanacak milli maçlar dolayısıyla milli takımlarına davet edilen Fiorentina'nın 13 futbolcusunun kentten ayrılmasına yeşil ışık yakmadı.

ASL Toskana'nın bu kararının gerekçesinin, söz konusu 13 oyuncunun, daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanyol takım arkadaşları Jose Callejon ile temaslı olmasının olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de bu durumun gelecek pazara kadar süreceği normalde oyuncuların bugün ve yarın milli takımlarına gitmesi gerektiği ifade edildi.

Fiorentinanın milli oyuncularına Kovid-19 engeli

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