Fiorentina'dan 'efsaneler' paylaşımı! Fatih Terim...

Corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ligler ertelenirken, kulüpler sosyal medyayı etkin kullanmayı sürdürüyor.

Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına Fiorentina ve Roma da katıldı.

Fiorentina, Roma'nın düellosunu kabul etti ve her milletten en iyi 11'ini oluşturdu. İtalyan ekibi, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi.