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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 20:55,Son Güncelleme:/

Fiorentina'dan 'efsaneler' paylaşımı! Fatih Terim...

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Fiorentina'dan 'efsaneler' paylaşımı! Fatih Terim...
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Fiorentina, her milletten en iyi 11'ini oluşturdu ve sosyal medyadan paylaşım yaptı. İtalyan kulübü, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi.

Corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ligler ertelenirken, kulüpler sosyal medyayı etkin kullanmayı sürdürüyor.

Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına Fiorentina ve Roma da katıldı.

Fiorentina, Roma'nın düellosunu kabul etti ve her milletten en iyi 11'ini oluşturdu. İtalyan ekibi, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi.

Fiorentinadan efsaneler paylaşımı Fatih Terim...

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