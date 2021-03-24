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GeriFutbol Fiorentina'da "yeniden" Iachini dönemi! 4 ay önce kovulmuştu...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Fiorentina'da "yeniden" Iachini dönemi! 4 ay önce kovulmuştu...

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Fiorentina'da "yeniden" Iachini dönemi! 4 ay önce kovulmuştu...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, 4 ay önce görevine son verdiği Giuseppe Iachini'yi yeniden teknik direktörlüğe getirdi.

İtalyan çalıştırıcı Cesare Prandelli'nin dün kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından Fiorentina, yeni teknik direktörünü buldu.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı teknik direktörlüğüne Giuseppe Iachini'nin getirildiği belirtildi.
Böylece Iachini, 4 ay önce kovulduğu görevine yeniden gelmiş oldu.

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Fiorentina, 2020-2021 sezonuna Iachini yönetiminde başlamıştı. Serie A'daki ilk 7 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Fiorentina'da yönetim, kasım ayında Iachini'nin görevine son vererek, takımı Prandelli'ye emanet etmişti.

Fiorentina, 28 haftası geride kalan ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunuyor.

 

Fiorentinada yeniden Iachini dönemi 4 ay önce kovulmuştu...

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