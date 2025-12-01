Fiorentina'da taraftarın sabrı taştı: Edin Dzeko, megafonla seslendi!

Haberin Devamı

Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina deplasmanda Atalanta'ya 2-0 yenildi. Son yılların en kötü sezon başlangıcına imza atan İtalyan ekibi, bu sonucun ardından 6 puanla 19. sıraya geriledi. UEFA Konferans Ligi'nde de 6 puanla 17. basamakta yer alan Fiorentina'da taraftar takıma sert tepki gösterdi.

MAÇ SONU TEPKİ

Atalanta maçının bitiş düdüğüyle deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya imza atan Boşnak yıldız Edin Dzeko, bu durumun ardından eline megafon aldı ve taraftara seslendi. Tecrübeli yıldız, taraftarı sakinleştirmeye çalışırken, birkaç kez susturuldu.

"SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlardan destek istediğini dile getiren Dzeko, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Hafta içi Avrupa'da evinde AEK'ya 1-0 yenilmelerinin ardından Edin Dzeko, şu sözleri sarf etmişti;

“Evet, şu an iyi değiliz, bunu kabul edebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz mu? Evet, doğru. Belki bu formayı hak etmiyoruzdur, buna da itirazım yok. Ancak evimizde oynarken, her top kaybımda ıslıklanmak yerine taraftarın desteğini hissetmek isterim. Eğer zor bir süreçten geçiyorsak, bunun üstesinden birlikte gelmeliyiz. Şu anda yaşananlar doğru değil. Bugün buradayım, yarın olmayabilirim ama takım arkadaşlarım biraz daha fazla desteği hak ediyor."