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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Fiorentina'da futbolcu maaşlarında indirim yapılacak

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Fiorentina'da futbolcu maaşlarında indirim yapılacak
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, futbolcu maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maaş indirimi konusunda futbolcularla anlaşma imzalandığı belirtildi.

İndirimin oranı hakkında bilgi verilmezken, futbolculara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından 20 Haziran'da yeniden başlamaya hazırlanan Serie A'da kulüpler, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı

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