Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi! Duygusal mektupta istifa...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, teknik direktör Cesare Prandelli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Son olarak Milan karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımdaki geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başlayan 63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, görevinden istifa etme kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden duygusal bir veda mektubu yayınlayan Cesare Prandelli, değişen dünya düzenine ayak uyduramamaktan yakındı ve kendisi için en iyisi kararın kariyerini bitirmek pahasına istifa etmek olduğunu söyledi.

Cesare Prandelli'nin veda mektubundan öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Hayatımın bu döneminde kendimi, olduğum gibi olmama izin vermeyen absürd, rahatsız edici bir konumda buluyorum. Son aylarda içimde büyüyen gölge bazı şeylere bakış açımı değiştirdi. Buraya %100'ümü vermek için gelmiştim ancak gelinen noktada bunun artık mümkün olmadığını görüyorum. Herkesin iyiliği için geri adım atmaya karar verdim. Bu kararla antrenörlük kariyerimin bitmiş olabileceğinin farkındayım. Ancak hiçbir pişmanlığım yok ve olsun da istemiyorum. Hayatım boyunca bir parçası olduğum bu dünya artık bana göre değil ve bu dünyada kendimi tanıyamıyorum. Muhakkak ben de değiştim lakin dünya benim düşündüğümden daha hızlı ilerliyor. İşte bu yüzden bu hızın içinde savrulmaktansa durup gerçekten kim olduğumu arama zamanım geldiğine inanıyorum."

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