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Fiorentina ve West Ham United taraftarları maç öncesi birbirine girdi

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#Fiorentina#West Ham#UEFA
Fiorentina ve West Ham United taraftarları maç öncesi birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 21:01

Çekya’nın başkenti Prag’da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi Fiorentina ve West Ham United taraftarları birbirine girdi. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralanırken, polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

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Çekya’nın başkenti Prag’da Fiorentina ile West Ham United arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi sokaklar karıştı.

Fiorentina ve West Ham United taraftarları arasında Prag'ın merkezindeki bir barda çıkan kavga sokağa taştı.

Çıkan olaylarda çok sayıda taraftar yararlanırken, çevredeki mağazaların camları kırıldı. Polis, taraftarlara müdahale ederken, bir Fiorentina taraftarı polise sopayla saldırdı. Polis çıkan olaylar nedeniyle 16 kişiyi gözaltına aldı.

Polis sözcüsü Jan Rybansky yaptığı açıklamada, “Bir barda Fiorentina taraftarları West Ham United taraftarlarına saldırarak üç kişiyi yaraladı. Olaylar sırasında bir polis memuru da saldırıya uğradı. 16 kişiyi gözaltına aldık” dedi.

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#Fiorentina#West Ham#UEFA

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