Fiorentina taraftarından, Juventus'a transferi an meselesi olan Vlahovic'e tehdit!

Haberin Devamı

Fiorentina formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın dev ekiplerini peşine takan Sırp forvet Dusan Vlahovic'in yeni takımı netleşmek üzere.

La Gazzetta dello Spor'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki forvet, transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı. Vlahovic'in Juventus'tan yıllık 7 milyon euro net maaş alacağı ifade edildi. Fiorentina'nın ise 70 milyon euro bonservis talep ettiği ve Juventus'un takas teklifini reddettiği kaydedildi.

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade de başarılı forvet için 70 milyon euro ve üzeri bir bonservis beklediklerini doğruladı ve "Vlahovic'in değeri 70 milyon euronun üzerinde. Herhangi bir takas düşünmüyoruz. Başkan özellikle bu konuda çok katı" diye konuştu.

VLAHOVIC GİDERSE CABRAL GELECEK

Haberin Devamı

Fiorentina'nın Vlahovic'i satması durumunda Basel'in forveti Arthur Cabral'ı transfer edeceği ve başarılı forvet için 14 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

TARAFTARDAN TEHDİT: BİZİM İÇİN BİTTİ

Vlahovic transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fiorentina taraftarı Sırp forvetin gidişine sert tepki gösterdi. Kulüp yönetimini tehdit eden taraftarlar, Artemio Franchi Stadı'nın önünde bazı pankartlar açtı.

Taraftarlar Sırp forvet için, "Vlahovic çingene bir pislik", "Gardiyanlarınız siz kurtaramayacak. Vlahovic bizim için bitti" pankartlarını açarak tepkilerini dile getirdi.