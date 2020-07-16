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GeriFutbol Fiorentina, Mario Mandzukic transferini bitirmeye yakın!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Fiorentina, Mario Mandzukic transferini bitirmeye yakın!

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Fiorentina, Mario Mandzukic transferini bitirmeye yakın!
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Hırvat yıldız Mario Mandzukic, kendisine yıllık 3 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Fiorentina’ya yakın.

Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail’in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic’e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

Fiorentina, Mandzukic’e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic’in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı Süper Lig’den de birçok ekiple de anılan Mandzukic ile Inter’in de yakından ilgilendiği belirtildi.

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