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Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı! Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı

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#Inter#Serie#Fiorentina
Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 20:40

İtalya Serie A'a Fiorentina - Inter karşılaşması, Fiorentinalı oyuncu Eduardo Bove'nin fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından yarıda kaldı.

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Fiorentina'ya konuk olduğu maçta korku dolu anlar yaşandı.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Fiorentina'da Eduardo Bove fenalaştı.

22 yaşındaki Eduardo Bove'nin bir anda yere yığılmasının ardından ilk müdahale sahada yapıldı.

Genç futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi.

Eduardo Bove'nin son durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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#Inter#Serie#Fiorentina

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