Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı! Bir anda yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Fiorentina'ya konuk olduğu maçta korku dolu anlar yaşandı.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Fiorentina'da Eduardo Bove fenalaştı.

22 yaşındaki Eduardo Bove'nin bir anda yere yığılmasının ardından ilk müdahale sahada yapıldı.

Genç futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi.

Eduardo Bove'nin son durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.