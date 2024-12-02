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Fiorentina İnter maçı neden yarıda kaldı, ne zaman oynanacak? Serie A'da yürekleri ağza getiren anlar!

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#Fiorentina#İnter#Serie A
Fiorentina İnter maçı neden yarıda kaldı, ne zaman oynanacak Serie Ada yürekleri ağza getiren anlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 12:11

İtalya Serie A'nın 14. haftasında oynanan Fiorentina-Inter maçı, büyük bir sağlık krizine sahne oldu. Maçın ilk yarısında, ev sahibi Fiorentina'nın genç futbolcusu Eduardo Bove birden yere yığıldı. Genç oyuncunun fenalaşmasıyla, ilk müdahale saha içinde yapıldı. Ambulansa bindirilen genç oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Fiorentina İnter maçı yarıda kaldı. Peki, Fiorentina İnter maçı ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Fiorentina ve Careggi Hastanesi'nden yapılan ortak açıklamada, Bove'nin bilincini kaybettiği ve tedavi altına alındığı, ancak kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde herhangi bir akut hasara rastlanmadığı belirtildi. Bove'nin durumu 24 saat içinde yeniden değerlendirilecek.

FİORENTİNA İNTER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu gelişmenin ardından maç, sağlık durumu nedeniyle ertelendi. Bove'ye spor camiasından çok sayıda destek mesajı gönderildi. Inter kulübü ve Serie A da oyuncuya moral vermek için "Haydi Bove" mesajı yayınladı​.

Yarıda kalan karşılaşmanın oynanacağı karşılaşma, Serie A tarafından henüz belirlenmedi.

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#Fiorentina#İnter#Serie A

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