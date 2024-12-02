Fiorentina İnter maçı neden yarıda kaldı, ne zaman oynanacak? Serie A'da yürekleri ağza getiren anlar!

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Fiorentina ve Careggi Hastanesi'nden yapılan ortak açıklamada, Bove'nin bilincini kaybettiği ve tedavi altına alındığı, ancak kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde herhangi bir akut hasara rastlanmadığı belirtildi. Bove'nin durumu 24 saat içinde yeniden değerlendirilecek.

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Bu gelişmenin ardından maç, sağlık durumu nedeniyle ertelendi. Bove'ye spor camiasından çok sayıda destek mesajı gönderildi. Inter kulübü ve Serie A da oyuncuya moral vermek için "Haydi Bove" mesajı yayınladı​.

Yarıda kalan karşılaşmanın oynanacağı karşılaşma, Serie A tarafından henüz belirlenmedi.