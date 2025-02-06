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Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı?

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Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu ilk 11de olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:07

İtalya Serie A’da 14. hafta oynanması planlanan Fiorentina - İnter maçı Edoardo Bove’nin rahatsızlanmasının ardından ertelenmişti. Ertelenen Fiorentina İnter maçı bu akşam oynanacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Peki, Fiorentina İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte, Fiorentina İnter maçı canlı izle bilgisi...

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Fiorentina İnter maç kadrosu Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İnter takımı nedeniyle merak ediliyor. İnter, Fiorentina karşısında kazanarak zirve ile puan farkını kapatmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda olduğu İnter bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 15’inde sahadan galibiyetle ayrıldı ve 51 puan topladı. Peki, Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? İşte maçın detayları...

FİORENTİNA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina vs İnter maçı 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Hakan Çalhanoğlu ilk 11de olacak mı

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu’nun Firentina - İnter maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea, Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Adli, Gudmundsson, Beltrán, Gosens, Kean

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez

 

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#Fiorentina - İnter Maçı#Fiorentina İnter Maçı#Hakan Çalhanoğlu

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