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Fiorentina İnter maç kadrosu Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İnter takımı nedeniyle merak ediliyor. İnter, Fiorentina karşısında kazanarak zirve ile puan farkını kapatmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda olduğu İnter bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 15’inde sahadan galibiyetle ayrıldı ve 51 puan topladı. Peki, Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? İşte maçın detayları...

FİORENTİNA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina vs İnter maçı 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu’nun Firentina - İnter maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea, Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Adli, Gudmundsson, Beltrán, Gosens, Kean

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez