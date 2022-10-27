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Canlı Anlatım: Fiorentina Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#Konferans Ligi#Fiorentina#Başakşehir
Canlı Anlatım: Fiorentina Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 17:56

Fiorentina ile Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Fiorentina ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fiorentina: 1

Başakşehir: 1

Goller: 15' Aleksic, 26' Jovic

İLK 11'LER

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Mounir Chouiar, Okaka.

Bu sezon Konferans Ligi gruplarındaki bir maçta, son hafta Heartsı 5-1 mağlup eden Fiorentina'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Konferans Ligi gruplarındaki dört maçının üçünde 600+ isabetli pas yapan İstanbul Başakşehir, bu sezon turnuvada bunu en fazla karşılaşmada başaran takım konumunda.

Fiorentina Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir, 27 Ekim'de saat 19.45'te Artemio Franchi Stadyumu'nda Fiorentina ile karşı karşıya geliyor.

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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#Konferans Ligi#Fiorentina#Başakşehir

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