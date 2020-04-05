Fiorentina açıkladı! Cutrone, Pezzella ve Vlahovic, Corona virüsü yendi
Corona virüsün en yoğun yaşandığı ülkelerden olan İtalya'dan iyi haber geldi. Serie A ekibi Fiorentina, Corona virüse yakalanan üç futbolcusunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan resmi açıklamada Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığı ve virüse dair bir semptomlarının bulunmadığı belirtildi.
Ayrıca Fiorentina, futbolcularla ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
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