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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı

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Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı
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İtalya Serie A ekibi Fiorentina, futbolcuları Patrick Cutrone ve German Pezzella ile fizyoterapist Stefano Dainelli'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan açıklamada Cutrone, Pezzella ve Dainelli'nin karantinaya alındığı, durumlarının iyi olduğu, takım ve teknik ekibin ise bütün kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.

Fiorentina daha önce de 20 yaşındaki Vlahovic'in testinin pozitif çıktığı açıklamıştı.

Fiorentina açıkladı 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı

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