Canlı Anlatım: Finlandiya Rusya maçı

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geliyor.

FİNLANDİYA 0-0 RUSYA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

FİNLANDİYA: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Schüller, Lod, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo

RUSYA: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev, Zobnin, Barinov, Ozdoev, Miranchuk, Dzyuba, Golovin

Avrupa Şampiyonası'nda altı maçtır kazanamayan ve son üç karşılaşmasını kaybeden Rusya, bu turnuvada üst üste dört yenilgi almadı. Joel Pohjanpalo, Finlandiya'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı ilk golü, çektiği ilk şutta kaydetti. İskandinav ülkesi, 1980'den bu yana sadece tek şut çektiği bir Avrupa Şampiyonası maçından galip ayrılan ilk takım oldu. Finlandiya, 1980'den bu yana rakibi kendisinden 21+ daha fazla şut çekmesine rağmen bir Avrupa Şampiyonası maçından galip ayrılan dördüncü ülke oldu: Türkiye, Danimarka ve Yunanistan.

Stanislav Cherchesov, Guus Hiddink'in ardından iki büyük turnuva maçında 3+ farklı mağlubiyet alan ikinci Rusya teknik direktörü oldu. B Grubu'nun ilk maçında Danimarka filelerini havalandıran Joel Pohjanpalo, Finlandiya formasıyla 10 gole ulaşan ikinci oyuncu oldu. Pohjanpalo, ülkesi adına görev yaptığı son üç maçta üç gol sevinci yaşadı.

Yuri Zhirkov, Belçika karşısında Rusya formasıyla bir Avrupa Şampiyonası maçına çıkan en yaşlı oyuncu oldu. O karşılaşmada sakatlığı sebebiyle 43 dakika sahada kalabilen Zhirkov'dan daha fazla büyük turnuva maçında görev yapan tek Rus oyuncu ise Sergei Ignashevich.

FİNLANDİYA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Finlandiya Rusya maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı yayınlanıyor.

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