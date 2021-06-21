Finlandiya Belçika EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Finlandiya oynadığı iki grup maçında sadece iki isabetli şut çekebildi. 1980 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hiçbir takım grup aşamasını dörtten az isabetle tamamlamadı. Belçika, Euro 2000'deki Türkiye yenilgisinden bu yana katıldığı dört büyük turnuvada da oynadığı son grup maçını kazandı. Finlandiya'nın Euro 2020'de oynadığı iki maç da 1-0 sona erdi. Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvada üst üste üç maçından 1-0'lık skor çıkan tek takım, 2004'te şampiyonluğa ulaşan Yunanistan.Finlandiya oynadığı iki grup maçında sadece iki isabetli şut çekebildi. 1980 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hiçbir takım grup aşamasını dörtten az isabetle tamamlamadı. Belçika, Euro 2000'deki Türkiye yenilgisinden bu yana katıldığı dört büyük turnuvada da oynadığı son grup maçını kazandı. Finlandiya'nın Euro 2020'de oynadığı iki maç da 1-0 sona erdi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvada üst üste üç maçından 1-0'lık skor çıkan tek takım, 2004'te şampiyonluğa ulaşan Yunanistan. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez üç grup maçını da kazanmak için sahaya çıkmaya hazırlanan Belçika, 2018 Dünya Kupası'nda da grup aşamasını puan kaybı yaşamadan tamamlamıştı. Oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kazanan Finlandiya, önceki dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana büyük turnuvalarda en fazla asist yapan Avrupalı oyuncular, Belçika forması giyen Eden Hazard ve Kevin De Bruyne. Belçika formasıyla çıktığı yedi Avrupa Şampiyonası maçında beş asist yapan Eden Hazard, 1980'den bu yana turnuvada en az beş maça çıkan oyuncular arasında en sık gol pası veren isim konumunda. Finlandiya'nın Euro 2020'de çektiği şutların %42'sinin sahibi olan Joel Pohjanpalo, takımının formasıyla 3+ şut çeken tek isim konumunda.

FİNLANDİYA BELÇİKA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Finlandiya Belçika EURO 2020 maçı saat 22:00'da başlayacak. TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.