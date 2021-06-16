Finlandiya 0-1 Rusya (EURO 2020 maçı özeti)
Rusya, EURO 2020 B Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti ve turnuvada galibiyetle tanıştı.
EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geldi.
Rusya, 45+2. dakikada Miranchuk'un kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Finlandiya'da Pohjanpalo'nun 4. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Rusya 3 puana yükseldi ve Finlandiya ile puanını eşitledi.
Grubun son maçlarında Rusya, Danimarka ile karşılaşacak. Finlandiya ise Belçika ile kozlarını paylaşacak.
İLK 11'LER
FİNLANDİYA: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Schüller, Lod, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo
RUSYA: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev, Zobnin, Barinov, Ozdoev, Miranchuk, Dzyuba, Golovin
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