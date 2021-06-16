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EURO2020
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Finlandiya 0-1 Rusya (EURO 2020 maçı özeti)

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Finlandiya 0-1 Rusya (EURO 2020 maçı özeti)

Rusya, EURO 2020 B Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti ve turnuvada galibiyetle tanıştı.

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  • EURO 2020de Finlandiya - Rusya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de Finlandiya - Rusya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de Finlandiya - Rusya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de Finlandiya - Rusya maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geldi.

Rusya, 45+2. dakikada Miranchuk'un kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Finlandiya'da Pohjanpalo'nun 4. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Rusya 3 puana yükseldi ve Finlandiya ile puanını eşitledi.

Grubun son maçlarında Rusya, Danimarka ile karşılaşacak. Finlandiya ise Belçika ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

FİNLANDİYA: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Schüller, Lod, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo

RUSYA: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev, Zobnin, Barinov, Ozdoev, Miranchuk, Dzyuba, Golovin

Finlandiya 0-1 Rusya (EURO 2020 maçı özeti)

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