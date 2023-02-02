Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Finans liginin lider Fenerbahçe

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray
Finans liginin lider Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

3 büyük kulübün 1 Haziran-30 Kasım 2022 dönemine ait mali tabloları çarpıcı rakamlar içeriyor.

Haberin Devamı

KPMG Türkiye, Spor Toto Süper Lig’deki halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 1 Haziran-30 Kasım 2022 dönemine ait 6 aylık finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak dikkat çekici rakamları kamuoyu ile paylaştı. KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, Fenerbahçe Kulübü’nün hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olduğunu, negatif özsermayede ise Beşiktaş’ın başı çektiğini söyledi. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın spor kulüplerinin finansal tablolarına pozitif etki yarattığını belirten Yargıç, şöyle konuştu:

Gözden Kaçmasın

Adanada Arda Gülere büyük ilgiAdana'da Arda Güler'e büyük ilgiHaberi görüntüle

KULÜPLER İÇİN BU SEZON ÇOK ÖNEMLİ

“Paylaşılan sonuçlara göre Fenerbahçe hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olurken negatif özsermayede ise Beşiktaş ilk sırayı aldı. Dikkat çeken diğer bir husus bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım oldu. 3 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptıkları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda görmek mümkün. Yeniden yapılandırma anlaşmaları kulüplerin finansal tablolarında pozitif etki yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Bu kulüplerde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo. Sportif başarılarla kazanılacak yeni gelirler mali tablolara olumlu yansıyacaktır. Bu açıdan içinde bulunduğumuz sezon çok önemli.”

Haberin Devamı

G.SARAY ESAS FAALİYET ZARARI %329 ARTTI

“3 büyüklerle ilgili raporların görüş kısmında belirtilen ‘borca batıklık’ uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Beşiktaş A.Ş.’nin öz sermaye toplamı eksi 2 milyar 485 milyon TL, Galatasaray A.Ş.’nin eksi 1 milyar 390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş.’nin eksi 1 milyar 45 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında en yüksek negatif sermaye Beşiktaş’a ait. Siyah beyazlı kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte tüm kulüpler kârdan zarara geçmiş durumda. Esas faaliyet zararları önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray’da yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş’ta yüzde 2 azalma oldu.

Haberin Devamı

3 BÜYÜKLERiN 1 HAZiRAN 30 KASIM 2022 DÖNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR

HASILAT VE SATIŞ GELİRİ

Fenerbahçe 1 milyar 36 milyon TL
Beşiktaş 659 milyon TL
Galatasaray 592 milyon TL

KÂR/ZARAR

Fenerbahçe +261 milyon TL
Galatasaray -254 milyon TL
Beşiktaş -72 milyon TL

BORÇ

Fenerbahçe 3 milyar 570 milyon TL
Beşiktaş 3 milyar 231 milyon TL
Galatasaray 2 milyar 648 milyon TL

ÖZ SERMAYE

Beşiktaş -2 milyar 485 milyon TL
Galatasaray -1 milyar 390 milyon TL
Fenerbahçe -1 milyar 45 milyon TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör
Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering