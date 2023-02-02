Finans liginin lider Fenerbahçe

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KPMG Türkiye, Spor Toto Süper Lig’deki halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 1 Haziran-30 Kasım 2022 dönemine ait 6 aylık finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak dikkat çekici rakamları kamuoyu ile paylaştı. KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, Fenerbahçe Kulübü’nün hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olduğunu, negatif özsermayede ise Beşiktaş’ın başı çektiğini söyledi. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın spor kulüplerinin finansal tablolarına pozitif etki yarattığını belirten Yargıç, şöyle konuştu:

KULÜPLER İÇİN BU SEZON ÇOK ÖNEMLİ

“Paylaşılan sonuçlara göre Fenerbahçe hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olurken negatif özsermayede ise Beşiktaş ilk sırayı aldı. Dikkat çeken diğer bir husus bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım oldu. 3 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptıkları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda görmek mümkün. Yeniden yapılandırma anlaşmaları kulüplerin finansal tablolarında pozitif etki yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Bu kulüplerde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo. Sportif başarılarla kazanılacak yeni gelirler mali tablolara olumlu yansıyacaktır. Bu açıdan içinde bulunduğumuz sezon çok önemli.”

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G.SARAY ESAS FAALİYET ZARARI %329 ARTTI

“3 büyüklerle ilgili raporların görüş kısmında belirtilen ‘borca batıklık’ uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Beşiktaş A.Ş.’nin öz sermaye toplamı eksi 2 milyar 485 milyon TL, Galatasaray A.Ş.’nin eksi 1 milyar 390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş.’nin eksi 1 milyar 45 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında en yüksek negatif sermaye Beşiktaş’a ait. Siyah beyazlı kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte tüm kulüpler kârdan zarara geçmiş durumda. Esas faaliyet zararları önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray’da yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş’ta yüzde 2 azalma oldu.

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3 BÜYÜKLERiN 1 HAZiRAN 30 KASIM 2022 DÖNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR

HASILAT VE SATIŞ GELİRİ

Fenerbahçe 1 milyar 36 milyon TL

Beşiktaş 659 milyon TL

Galatasaray 592 milyon TL

KÂR/ZARAR

Fenerbahçe +261 milyon TL

Galatasaray -254 milyon TL

Beşiktaş -72 milyon TL

BORÇ

Fenerbahçe 3 milyar 570 milyon TL

Beşiktaş 3 milyar 231 milyon TL

Galatasaray 2 milyar 648 milyon TL

ÖZ SERMAYE

Beşiktaş -2 milyar 485 milyon TL

Galatasaray -1 milyar 390 milyon TL

Fenerbahçe -1 milyar 45 milyon TL